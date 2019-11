Posso finalmente tirarlo fuori? Una frase simile, per giunta detta da un uomo, potrebbe trarre in equivoco, ma in questo caso è solo il risultato ultimo della storia speciale di una proposta di matrimonio particolare, forse solo particolarmente interiorizzata.

Come fare una proposta di matrimonio particolare?

Questa domanda è diventata di moda … e mi spiego:

una volta simili decisioni erano custodite nel privato della coppia e il “Sì” che la donna pronunciava dinnanzi al fatidico anello era qualcosa di intimo, personale e privatissimo. Solo dopo diventava un evento da condividere con le persone più vicine e care in vista del matrimonio. Si badi bene che nemmeno sto parlando dell’epoca in cui lo sposo doveva chiedere la mano della sposa, solo 15 o 20 anni fa la richiesta di matrimonio era ancora qualcosa di intimo.

Oggi no, le cose vanno diversamente e si girano video per tutto, spesso anche i sentimenti si organizzano intorno a una speranza di virilità.

Una nota pagina di maternità non italiana ha raccontato in lingua inglese una storia che può tradursi in qualunque altra lingua con le parole dell’amore e con i sentimenti del cuore:

la narrazione ha ad oggetto un anello con cui un giovane innamorato ha lungamente convissuto prima di fare la sua proposta di matrimonio.

Stando al racconto che lo stesso “aspirante sposo” affida alla rete, non era sua intenzione fare una proposta di matrimonio particolare, ovvero spettacolare, come si usa oggi. La sua ragazza, con la quale già convive, avrebbe subodorato qualcosa se la loro routine fosse cambiata in modo evidente e senza una ragione. Per esempio, la prenotazione di una cena speciale avrebbe certamente significato che c’era sotto una grande sorpresa.

Perciò quest’uomo romantico ha deciso che avrebbe tirato fuori l’anello nel momento più giusto ma anche più normale possibile. E’ così che il pegno d’amore è rimasto con lui molto a lungo.

Voleva una proposta di matrimonio particolare, ma spontanea che arrivasse nel momento giusto.

Quasi per caso ha incominciato a fotografare la sua fidanzata insieme all’anello senza che lei, però, si rendesse conto di possedere già quel prezioso dono.

Questi scatti tanto curiosi quanto inusuali sembrano dimostrare qualcosa di straordinariamente bello: l’amore c’è anche quando non lo vediamo, quest’anello lo dimostra. E soprattutto dimostra che i sentimenti non sono fatti per essere virilizzati o esaltati, essi sono fatti per essere vissuti, dimostrati e consumati (nel senso buono del termine).