Film di Natale 2019 al cinema: in uscita dicembre e gennaio

Durante le feste natalizie, ma soprattutto nel periodo che precede i giorni dedicati alla nascita di Gesù, le famiglie possono godere di una vasta e diversificata proposta cinematografica.

Sono infatti tanti i film di Natale 2019 al cinema da poter vedere insieme ai propri figli, siano essi piccoli o grandi, spaziando dal genere d’animazione a quello d’azione, passando per quello più romanzato.

Film di Natale 2019 al cinema: in uscita da dicembre a gennaio.

Seppur privi del più classico dei cinepanettoni, così denominati i film comico-demenziali di produzione italiana la cui uscita nelle sale cinematografiche è destinata esclusivamente al periodo natalizio, il pubblico nostrano avrà comunque un’ampia scelta di pellicole da poter guardare al cinema.

Partendo dai disneyani monti innevati di Arendelle, e passando per la bottega del vecchio intagliatore tanto desideroso di avere un figlio, fino ad arrivare in America dove, durante la guerra civile, quattro piccole ragazze si apprestavano a diventare donne.

Film di Natale 2019 al cinema: Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle.

A partire dal 27 Novembre, le sorelle Elsa ed Anna tornano sul grande schermo come protagoniste del 58° classico Disney, sequel del film “Frozen – Il regno di ghiaccio” uscito nel 2013.

Sono ormai trascorsi 3 anni da quando Elsa ha rivelato a tutti il suo segreto, ma soprattutto da quando la sua città, Arendelle, ha ritrovato la pace. Una tranquillità che qualcuno sta nuovamente minando. L’attenzione della regina infatti viene continuamente richiamata da una misteriosa voce che solo Elsa riesce a sentire, un canto capace di risvegliare dei poteri a lungo assopiti dentro di lei.

Le due sorelle, accompagnate dall’inseparabile Olaf, decidono così di partire alla ricerca di quella voce e scoprire le origini dei nuovi poteri di Elsa.

Da vedere con tutta la famiglia.

Frozen 2 | Trailer Ufficiale Il passato non è come sembra. ❄️Ecco il nuovo trailer di #Frozen2. Pubblicato da Disney su Martedì 11 giugno 2019

Film di Natale 2019 al cinema: I figli del mare.

In uscita nelle sale cinematografiche italiane il 2, il 3 e il 4 dicembre 2019, I figli del mare (Children of the Sea) è un film d’animazione giapponese tratto dall’omonimo manga di Daisuke Igarashi.

La pellicola racconta la storia di Ruka, studentessa non proprio diligente che, dopo esser stata esclusa dal club scolastico, durante le vacanze scolastiche decide di recarsi all’acquario dove lavora il padre per far visita a quest’ultimo. Qui conosce Umi, un ragazzo con straordinarie quanto strane doti.

Un film dedicato agli amanti dell’animazione giapponese.

Film di Natale 2019 al cinema: I Goonies.

Uscita nelle sale cinematografiche quasi 35 anni fa (correva l’anno 1985), la pellicola diretta da Richard Donner e prodotta da Steven Spielberg, che ne scrisse anche il soggetto, ritorna dal 9 all’11 dicembre sul grande schermo completamente rimasterizzata in 4K.

La storia narra di un gruppo di ragazzi che, dopo il ritrovamento di una mappa del tesoro, decidono di lanciarsi in una straordinaria avventura che li porterà a dover superare trappole e passaggi segreti per raggiungere una nave pirata, nonché a sfuggire da una terribile banda di manigoldi.

Un film che riporterà i genitori indietro nel tempo.

Film di Natale 2019 al cinema: Il primo Natale.

Il duo comico Ficarra e Picone torna dal 12 Dicembre sul grande schermo con una pellicola più natalizia che mai, si parlerà infatti della nascita di Gesù.

Trama: il palermitano Salvo, ladro e convinto ateo, poco prima di Natale ruba una preziosa reliquia posta nella chiesa di Roccadimezzo Sicula, luogo di culto gestito da padre Valentino. Quest’ultimo, scoperto il furto, parte all’inseguimento del ladro quando, per ragioni misteriose, entrambi vengono catapultati nel passato, più esattamente si ritrovano in Palestina, a pochi giorni della nascita di Gesù.

Immancabile commedia italiana natalizia dedicata a tutta la famiglia.

Il Primo Natale – Trailer Ufficiale A dicembre preparatevi a scoprire l’unico vero Natale.Guarda ora il trailer ufficiale de #IlPrimoNatale, il nuovo film di Ficarra e Picone – pagina ufficiale, dal 12 dicembre al cinema! Pubblicato da Medusa Film su Lunedì 18 novembre 2019

Film di Natale 2019 al cinema, Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Il nono ed ultimo episodio della saga degli Skywalker, conosciuto anche come “Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker”, sarà nei cinema italiani a partire dal prossimo 18 dicembre. Siete pronti per la grande battaglia conclusiva?

Dedicato alla famiglia e agli amanti di Star Wars.

Film di Natale 2019 al cinema: Last Christmas.

In uscita dal 19 Dicembre, la romantica commedia Last Christmas è ispirata all’omonima canzone di George Michael, immancabile colonna sonora di ogni Natale.

La pellicola racconta la storia di Kate (Emilia Clarke), una giovane donna alle prese con il suo non felice passato, e di Tom (Henry Golding), un ragazzo troppo bello e perfetto per essere vero. I due approfondiranno il loro legame in una Londra addobbata a festa, il tutto accompagnato dalle musiche di George Michael e degli Wham!.

Un film dedicato ai più romantici genitori o ad una dolce condivisione madre e figlia adolescente.

Last Christmas – Trailer Ufficiale Italiano Ascolta il tuo cuore. Dal regista di Le amiche della Sposa arriva #LastChristmasIlFilm, con Emilia Clarke e Henry Golding. Guarda subito il trailer Pubblicato da Last Christmas su Mercoledì 11 settembre 2019

Film di Natale 2019 al cinema: Pinocchio.

Il nuovo adattamento dell’opera di Collodi, diretta da regista italiano Matteo Garrone, sarà nelle sale cinematografiche dal 19 dicembre. Realizzato tra l’Italia, la Francia e la Gran Bretagna, il film vedrà protagonisti Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto, Marine Vacth nel ruolo della Fata Turchina adulta, Federico Ielapi in quello di Pinocchio, Gigi Proietti in quello di Mangiafuoco, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini ne il Gatto e la Volpe.

Un grande classico per tutta la famiglia.

Film di Natale 2019 al cinema: Paw Patrol Mighty Pups – Il film dei supercuccioli.

Dal 21 Dicembre prossimo i cuccioli Paw Patrol, uno dei cartoni animati più amati dai più piccoli, passeranno dal piccolo al grande schermo. La pellicola racconta della trasformazione dei 6 cagnolini che, a seguito del passaggio di un meteorite, acquisteranno nuovi poteri, diventando così i Mighty Pups, veri e propri supereroi a 4 zampe.

Un film dedicato ai più piccoli.

Film di Natale 2019 al cinema: Cats.

La trasposizione cinematografica di uno dei più celebri musical composti da Andrew Lloyd Webber, con i testi di Thomas Stearns Eliot, sarà distribuita nei cinema italiani nel giorno di Natale, ossia mercoledì 25 dicembre.

Grazie ad un cast d’eccezione – Taylor Swift (Bombalurina), Judi Dench (Old Deuteronomy), Idris Elba (Macavity), Jennifer Hudson (Grizabella) e Ian McKellen (Gus) – e alla sceneggiatura di Lee Hall (Billy Elliot), il regista Tom Hooper porterà al cinema una delle opere musicali più famose, resa tale soprattutto dal brano Memory.

CATS di Tom Hooper – Primo trailer italiano ufficiale Una notte. Un'occasione. GUARDA ORA il primo trailer italiano di #CatsIlFilm. Pubblicato da Cats Il Film su Martedì 23 luglio 2019

Film di Natale 2019 al cinema: Jumanji – The next level

Nel giorno di Natale (25 dicembre) andrà in scena anche l’avventura grazie al sequel di “Jumanji: Benvenuto nella jungla” (film del 2016).

Questo secondo capitolo vedrà nuovamente impegnati Spencer e i suoi amici Martha, Fridge e Bethany nel videogioco Jumanji. I loro avatar, rispettivamente il dottor Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), l’avventuriera Ruby Roundhouse (Karen Gillan), lo zoologo Franklin “Topo” Finbar (Kevin Hart) e il professor Sheldon Oberon (Jack Black), avranno dei compagni d’eccezione: Eddie, il nonno di Spencer, e Milo Walker, amico del primo, risucchiati anche loro nel gioco. Per il nuovo gruppo non mancheranno sfide e pericoli da affrontare.

Un film dedicato alla famiglia che ama l’avventura.

Film di Natale 2019 al cinema: Spie sotto copertura.

Distribuito nelle sale a partire dal prossimo 25 Dicembre, “Spie sotto copertura” (titolo originale Spies in Disguise) è un film d’animazione, adattamento cinematografico del cortometraggio animato “Pigeon: Impossible” di Lucas Martell, uscito ben 10 anni fa.

La pellicola narra la storia della spia Lance Sterling (nella versione originale ha la voce di Will Smith) e dello scienziato Walter Beckett (nella versione originale ha la voce di Tom Holland, l’attore che interpreta Spider-man) che si troveranno ad affrontare varie peripezie in vesti a loro non congeniali.

Dedicato a tutta la famiglia.

Film di Natale 2019 al cinema: Playmobil – The movie.

Il film che trae ispirazione dai giocattoli Playmobil uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 31 dicembre e racconterà la storia di Charlie e della sorella maggiore Marla, entrambi catapultati in un magico mondo animato fatto di omini giocattolo.

Marla avrà l’arduo compito di ritrovare il fratellino scomparso e per far ciò dovrà viaggiare nel fantastico mondo Playmobil superando prove importanti grazie anche all’aiuto di nuovi amici, il camionista Del e l’agente segreto Rex Dasher.

Un film dedicato ai bambini che amano i giocattoli e non solo.

Film di Natale 2019 al cinema: Trouble.

Distribuito nei cinema dal 31 Dicembre, questo film d’animazione racconta la storia di Trouble un cane viziato che, nel tentativo di sfuggire dai figli cattivi del suo ex padrone, dovrà modificare le sue abitudini ed imparare a vivere nel mondo reale.

Film di Natale 2019 al cinema: Playing with Fire.

Quale bambino non ha mai sognato di fare il pompiere?

In questo film, in uscita dal 9 Gennaio 2020, Jake Carson (John Cena) e la sua squadra di vigili del fuoco dovranno occuparsi di 3 bambini, tre fratellini che i pompieri salveranno da un incendio. Impossibilitati a rintracciare i loro genitori, i vigili del fuoco si improvviseranno babysitter ma con risultati disastrosi.

Per la famiglia che ha voglia di divertirsi.

Film di Natale 2019 al cinema: Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S.

In uscita dal 16 Gennaio 2020, la pellicola vedrà impegnati Luì e Sofi, celebri youtuber, a sventare il perfido piano di conquista del mondo del malefico Signor S.

Un film per i più piccoli che amano i video dei Me contro te.

Film di Natale 2019 al cinema: Dolittle.

In uscita il 30 Gennaio 2020, la pellicola vede protagonista il dottor John Dolittle (Robert Downey Jr.), un veterinario capace di comprendere il linguaggio degli animali, e quindi in grado di parlare con loro. Vedevo da ormai 7 anni, il dottor Dolittle, noto per la sua eccentricità, si ritroverà ad affrontare una fantastica avventura al fine di trovare una cura per la regina Vittoria ammalatasi gravemente. Ad aiutarlo un assistente e diversi animali.

Un film per tutta la famiglia ma soprattutto per chi ama Robert Downey Jr., che riesce sempre ad immedesimarsi nei ruoli più eccentrici.

Dolittle – Trailer italiano ufficiale (Universal Pictures) HD Robert Downey Jr. è #Dolittle. Dal 30 gennaio al cinema. Pubblicato da Dolittle su Venerdì 11 ottobre 2019

Film di Natale 2019 al cinema: Piccole donne.

Dal 30 gennaio 2020 torna sul grande schermo il celebre romando di Louisa May Alcott. Questo nuovo adattamento, il 7° cinematografico, vede impegnate nel ruolo delle sorelle March le attrici Saoirse Ronan (Jo), Emma Watson (Meg), Florence Pugh (Amy) e Eliza Scanlen (Beth), mentre il ruolo della vecchia e brontolona zia March è stato affidato a Meryl Streep.

La storia resta ovviamente invariata, così come invariati sono i problemi che dovranno affrontare le quattro sorelle che da giovani fanciulle si trasformeranno in donne libere ed indipendenti.

Un film per tutte le donne, grandi e piccole.