Salvaguardare la Terra dal riscaldamento globale, preservare gli habitat naturali, evitare l’estinzione degli animali, proteggere le terre emerse e tutelare ogni specie vivente, animale e vegetale, che ci vive. Sembrano “discorsi da grandi” eppure anche i piccolissimi possono dare il loro contributo, sta ai loro genitori educarli al rispetto ed alla salvaguardia del nostro pianeta.

Ma com’è possibile tutto ciò? Attraverso il linguaggio universale dei bambini: il gioco.

Vitadamamma ha scoperto la collezione “Scopro ed imparo ad amare il mio pianeta con i miei animali preferiti” che la National Geographic ha dedicato ai più piccoli affinché imparino a conoscere, amare e rispettare gli animali selvatici che popolano la terra.

Le mamme e i papà hanno l’arduo compito di educare i propri figli che a loro volta diventeranno membri attivi della generazione futura, ossia coloro che avranno un posto nella società e sulle cui spalle graveranno le responsabilità avute prima dai loro genitori. Un percorso tutto in salita e non certo facile che va affrontato in modo graduale, un passo alla volta partendo dal gradino più basso e semplice.

E cosa c’è di più semplice del gioco?

Sin da piccolissimi i bambini imparano attraverso il gioco e divertendosi apprendono le nozioni base: i suoni, i colori, i movimenti, le consistenze, le prime parole e via discorrendo.

Circondati da personaggi, che spesso ritraggono animali, i bambini traggono insegnamento anche da questi ultimi, che diventano così fonte infinita di confronto e di apprezzamento alle varie diversità e specie che popolano il nostro mondo, sempre più bisognoso di essere tutelato e protetto.

“Scopro ed imparo ad amare il mio pianeta con i miei animali preferiti” trae spunto anche da questo presentando ai bambini gli animali selvatici nella loro veste più realistica e dettagliata, affinché i piccoli possano esplorare ogni angolo del nostro pianeta ed imparare attraverso il gioco, sempre supportato dalla loro fervida immaginazione.

Ma perché è importante conoscere la Terra, che tutti dovremmo iniziare a considerare il mio pianeta, e gli esseri viventi che vi abitano?

Negli ultimi tempi si è parlato spesso dei danni che il genere umano sta causando al pianeta e di come stia sfruttando ed esaurendo irrimediabilmente tutte le risorse della Terra, destinando quest’ultima ad una fine certa, e con essa tutti gli esseri viventi che la abitano.

Diventa quindi importante, se non addirittura fondamentale, aumentare nell’uomo la consapevolezza di quanto sta accadendo, insegnare a grandi e piccoli il rispetto per l’ambiente e l’amore per la propria terra.

Non è quindi un caso se la nuova collana della National Geographic viene presentata con la seguente frase:

“Il mio pianeta”: amare il pianeta sarà una grande avventura.

Quando i bambini sono in età prescolare – parliamo di età compresa tra i 3 e i 6 anni – diventa difficile farli approcciare al mondo animale attraverso i documentari televisivi che nella maggior parte dei casi sono destinati ad un pubblico adulto.

Il tutto deve esser posto loro sotto forma di gioco, scegliendo materiali controllati, sicuri e resistenti e che ben si adattino all’uso che può farne un bambino.

“Scopro e imparo ad amare il mio pianeta con i miei animali preferiti” è una collana realizzata in collaborazione con National Geographic ed è composta da libri illustrati accompagnati dai relativi animali realizzati con materiali sicuri, robusti e facilmente lavabili per rendere ancor più avvincente ed unico il gioco.

I libri di questa collezione, che potranno essere sfogliati e letti insieme a mamma e papà, raccontano come e dove vivono gli animali selvatici, gli aneddoti e i record più curiosi. A fare da cornice, e al fine di rendere ancor più emozionante il viaggio in giro per il mondo, le avventurose storie di un’allegra comitiva formata da Giulia, suo nonno Abu e dal gatto Boli.

Gli animali della collezione invece aiuteranno i bambini a “toccare con mano” ciò che raccontano i libri, accompagnandoli in un fantasioso viaggio attorno al mondo.

Ultimo particolare, ma non per questo meno importante, è rappresentato dalla presenza nei libri dei consigli per la salvaguardia della Terra, vero motore della realizzazione della collana “Il mio pianeta”.

La prima uscita (libro + animale) sarà disponibile in edicola a partire dal 27 dicembre 2019 ad un prezzo lancio di € 2,99. È inoltre possibile effettuare l’abbonamento, e usufruire così dello sconto, ricevendo dei regali esclusivi quali le mascherine degli animali, lo zainetto tigre e una pratica scatola che oltre a conservare gli animaletti potrà, una volta aperta, diventare un tappetone sul quale posizionare gli animali nei loro habitat naturali.

Blogpost in collaborazione con “Scopro e imparo ad amare il mio pianeta con i miei animali preferiti con National Geographic”.