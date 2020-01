E’ possibile rimanere incinta durante l’allattamento! L’australiana Eliza Curby rende pubblica la sua storia a testimonianza del fatto che rimanere incinta durante l’allattamento e senza ciclo è possibile e va sfatato l’antico mito dell’assenza di ovulazione in mancanza di mestruo.

Eliza ha dato alla luce la sua prima figlia nel gennaio 2016 incominciando da subito e con successo l’allattamento al seno, ma appena sei settimane dopo il parto la donna incominciò a sentire che qualcosa nel suo corpo sembrava cedere: era affaticata, aveva spesso sonno, si sentiva quasi senza forze.

La giovane madre però non pensava neanche lontanamente a una gravidanza, in realtà credeva che fosse impossibile.

E’ vero che durante il post parto sul corpo della donna ha un importante peso biologico la cosiddetta lattazione, ovvero la produzione del latte resa possibile grazie alla prolattina e a altri ormoni della gravidanza, nonché alla funzionalità della mammella.

A discapito di ciò che raccontano le nonne, malgrado i livelli (variabili) di prolattina è possibile rimanere incinta durante l’allattamento.

L’ovulazione può avere luogo anche senza la manifestazione delle mestruazioni, ciò in particolar modo in corrispondenza a variazioni dei livelli di prolattina, per esempio quando le poppate cominciano a variare, a maggior ragione quando vanno a ridursi.

Fidarsi dell’amenorrea da lattazione è, quindi, un azzardo! L’allattamento non può essere considerato come un valido metodo naturale di controllo delle nascite.

Le statistiche dimostrano che per ogni bambino di 6 mesi, allatto 24 ore su 24 al seno e con una mamma senza mestruazioni, considerare l’amenorrea da allattamento come un metodo di controllo delle nascite è efficace per meno di 2 donne su 100. Cioè almeno una donna su 100 rimane incinta in questo modo.

“Il mio medico in realtà mi usa come esempio per le coppie che affermano di non avere piani contraccettivi in ​​atto dopo la nascita del loro bambino“, queste parole di Eliza rendono il suo racconto ancora più emblematico.

La storia che Eliza Curby ha raccontato alla stampa è la reale testimonianza del fatto che rimanere incinta durante l’allattamento non è così improbabile.

Il sintomo più persistente della seconda e inaspettata gravidanza di Eliza era la stanchezza, lei stessa ricorda: “Tutti mi dicevano che era la privazione del sonno mi stava distruggendo, ma non ne ero convinta.”

“Quando abbiamo scoperto (la gravidanza, ndr.) la faccia di Ben è diventata bianca“, Eliza ha impresso nella memoria lo sconcerto del marito.

Quando i sintomi si sono fatti sospetti Eliza ha fatto un test, ed era positivo, ma il nervosismo, lo sconcerto, la sorpresa e la paura non sono paragonabili agli stessi sentimenti provati in misura molto maggiore davanti al video dell’ecografia: “Penso che ce ne siano due“, disse il medico lanciando la coppia in un futuro non molto lontano, ma, almeno in quel momento, assolutamente sconvolgente.

Undici mesi dopo la nascita di Charlie, Elisa diede alla luce due gemelli identici, Jack e Wolfe, era la vigilia di Natale 2016!

Tre bambini in meno di un anno: come negare che si può rimanere incinta durante l’allattamento!