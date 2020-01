Siamo abituate a pensare alla nascita di un bambino sulla base del nostro vissuto, quando lo facciamo spesso riportiamo la memoria al parto dei nostri figli e non immaginiamo che un neonato possa mai essere abbandonato, staccato da sua madre, gettato in strada come una qualunque cosa indesiderata.

Eppure ciò accade, l’abbandono dei bambini appena nati esiste ed è una realtà che mortifica l’essenza stessa della nascita, ovvero l’incontro d’amore madre figlio. Nessun abbandono è uguale ad un altro ed è difficile, se non impossibile, giudicarne le ragioni.

Accade ed è accaduto di nuovo, questa volta è la cronaca internazionale a consegnarci un caso di abbandono: a Londra un neonato è stato abbandonato per strada, si stima che la moneto del rinvenimento fossero passate solo 12 ore dal parto.

Neonato abbandonato per strada appena nato, era tra i cespugli e il suono che emetteva sembrava un lento e lieve miagolio.

Questo bambino, ritrovato da un postino, ha un nome: si chiama Edward, Eduardo. La sua culla è stata un cespuglio di Sandringham Road a Hackney, nella zona est di Londra, è nato sabato scorso e appena 12 ore dopo il parto è stato ritrovato solo, infreddolito, avvolto in una coperta bianca. La sua voce sembrava quella di un micetto e nessuna traccia della mamma ne ha permesso l’identificazione.

Neonato abbandonato per strada appena nato, come è stato ritrovato:

Alle 11.40 di sabato 25 gennaio un postino, impegnato nel suo turno di lavoro, ha allertato le autorità: aveva trovato un neonato.

Il bambino indossava un cappello grigio ed era avvolto in una coperta bianca.

Il bambino sta bene, ma cosa sarebbe accaduto se non fosse stato trovato o se fosse rimasto lì più a lungo?

Il postino era stato attratto dal pianto ma era convinto che si trattasse del miagolio di cuccioli di gatto nascosti nella boscaglia. E se non fosse andato a controllare?

Il bambino al momento sta bene, è tranquillo e gode di tutte le cure necessarie. Tuttavia è un bambino e gli manca ciò di cui avrebbe più bisogno: l’amore di una mamma.

Neonato abbandonato per strada appena nato, si indaga per trovare la mamma.

Che il bambino fosse stato partorito da poco è apparso subito chiaro a tutti: aveva il cordone ombelicale ancora attaccato. Questo ha accresciuto la preoccupazione delle autorità per la madre a cui la polizia ha rivolto pubblici appelli di aiuto e assistenza, sinora la donna non si è fatta avanti né sono stati individuati indizi sufficienti ad identificarla nemmeno parzialmente.

La stampa inglese ha rilasciato oggi nuovi aggiornamenti corredati delle foto del bambino, la speranza latente potrebbe essere che la mamma vedendo il piccolo senta il bisogno di ricongiungersi a lui. Senza considerare che questa donna potrebbe necessitare di cure mediche.