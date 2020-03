Evitare strette di mano per prevenire il contagio da Coronavirus, è davvero una misura necessaria e utile? Perchè?

Gli esperti consigliano di salutarsi da lontano evitando di stringersi la mano, di abbracciarsi e di baciarsi;

la precauzione base sarebbe quella di mantenere una distanza di 1metro, 1metro e mezzo dall’interlocutore e soprattutto di non venire in contatto diretto con chi ha sintomi influenzali.

Evitare strette di mano diventa oggi, in tempo di Coronavirus, un presidio igienico e di sicurezza anti-contagio, lo confermano i virologi e lo chiarisce la logica della trasmissione del virus.

Il nuovo Coronavirus si trasmette, come ogni virus influenzale, per via aerea: le goccioline di saliva e gli altri fluidi vettore (come il muco) possono depositarsi tanto sulle mani quanto sulle superfici, è questo a fare della stretta di mano un possibile canale di trasmissione del virus.

Evitare strette di mano, quindi, serve a minimizzare il rischio di entrare in contatto con superfici cutanee contaminate da fluidi corporeo di soggetti contagiosi.

Una volta fuori dal corpo umano, la carica virale – quindi il potere di contagio del virus – si riduce man mano che resta fermo sulle superfici.

Tuttavia entrare in contatto con una superficie contaminata non esclude la possibilità di trasmissione del contagio:

il rischio di contagio sussiste se, dopo aver toccato una superficie contaminata, mettiamo le nostre mani a contatto con le vie fisiche di accesso al corpo, ovvero bocca, naso o occhi.

Anche la superficie cutanea può diventare una superficie contaminata, in questo senso evitare strette di mano riduce fattivamente il rischio di incontrare il virus.

In tempi di coronavirus evitare strette di mano con annessi baci e abbracci è, dunque, una buona norma di cautela.

E’ consigliabile salutarsi mantenendo la distanza di sicurezza di un metro. Allo stesso modo è consigliabile lavarsi le mani spesso e bene; starnutire nell’incavo del braccio – quindi non nella mano – coprendosi bocca e naso con l’avanbraccio; utilizzare fazzoletti monouso e gettarli nell’immondizia subito dopo l’uso.

Assunta la consapevolezza che le mani sono una significativa via indiretta di trasmissione del virus, lavatele sempre bene e concedetele con meno facilità.

Per cultura siamo poco portati ad evitare strette di mano piuttosto che abbracci, eppure in questo momento di emergenza sanitaria è importante lavarsi le mani dopo aver toccato il corrimano della metropolitana, per esempio, ma è altrettanto importante evitare strette di mano frequenti e mantenere una data “distanza precauzionale” dagli altri. Si tratta di un utile contenimento sociale volto a minimizzare il rischio di contagio da Covid-19.

Evitare strette di mano e lavare la mani sempre, particolarmente nei momenti cruciali come quelli qui di seguito elencati: