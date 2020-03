Quando ci sarà il picco del Coronavirus?

E’ molto difficile stabilire quando ci sarà il picco del Coronavirus, la risposta più corretta da dare a un simile interrogativo sarebbe solo una:

non è possibile determinarlo con certezza perché questo è un virus nuovo, ha carattere altamente infettivo, è pandemico e c’è ancora troppo da scoprire e studiare su di esso.

Facendo affidamento su una fonte attendibile, si può comunque spiegare in che modo e perché c’è chi indica in Aprile il momento di picco.

Quando ci sarà il picco del Coronavirus, c’è chi dice in Aprile: come e perchè, limiti di affidabilità di questa ipotesi.

Qualcuno sostiene che i contagi toccheranno il loro massimo in Aprile, cerchiamo di capire il perché di tale affermazione:

alcuni studiosi hanno comparato l’epidemia di Covid-19, in termini di grafico di crescita, ad un’alta epidemia di Coronavirus già approfondita e studiata e il risultato indica nel mese di Aprile il momento del picco.

Se all’epidemia di Covid-19 si applica il modello utilizzato per la pandemia influenzale 2009, è ipotizzabile un aumento di casi fino a metà Aprile. Ciò potrebbe valere soprattutto nelle aree focolaio (Lombardia e ora anche Veneto), mentre non è escluso un incremento in un tempo più largo nelle aree di secondaria introduzione del virus.

(Fonte scientifica scienzainrete)

Pertanto, e questo va ribadito a titolo di buona informazione, la più giusta posizione è quella di chi sostiene che non c’è uno scenario certo rispetto al picco:

quando ci sarà il picco del Coronavirus nessuno può dirlo con certezza, né alcuna ipotesi può essere abbracciata come sicura.

I modelli matematici disponibili restano modelli di studio che offrono scenari plausibili, ma non certi.

Durante l’epidemia in corso in Italia sono state prese misure di contenimento, l’isolamento forzato in cui siamo stati posti dovrebbe rallentare e ritardare la diffusione del Codiv-19 tanto nelle aree focalaio, che per prime sono state messe in quarantena, quanto nelle altre aree del Paese. Riguardo all’andamento della curva dei contagi non si potranno fare valutazioni prima di due o tre settimane.