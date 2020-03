Lo scorso 11 Marzo l’Organizzazione mondiale della sanità ha ufficialmente dichiarato la pandemia: il COVID-19, noto ormai anche come coronavirus, non viene più considerato un virus epidemico concentrato solo in alcune zone geografiche, bensì si sta diffondendo in tutto il mondo e contro il quale la maggior parte della popolazione non ha difese immunitarie.

Ad oggi l’unico modo che abbiamo per combattere questa pandemia è restare a casa, diminuire il più possibile i contatti tra la popolazione per arginare il contagio.

Dopo le ulteriori chiusure imposte dal nostro governo, in rete è divenuto virale l’hashtag #iorestoacasa che spesso si accompagna ad una serie di consigli e provvedimenti adottati per trascorrere in modo piacevole la quarantena forzata, provvedimenti presi anche dai canali televisivi che hanno modificato i loro palinsesti per intrattenere i telespettatori, soprattutto i più giovani.

Il canale televisivo in chiaro Italia 1, da sempre definito il “canale giovane” per i suoi programmi dedicati ad un pubblico under 18, ha deciso di modificare la propria programmazione televisiva diurna aggiungendo ulteriori cartoni animati, serie tv, film e documentari adatti a tutta la famiglia per intrattenere soprattutto i più piccoli e i giovani costretti a casa.

Impossibilitati ad andare a scuola – tutti gli istituti di ogni ordine e grado hanno dovuto sospendere le attività didattiche fino al prossimo 3 Aprile e solo una parte è riuscita a garantire la didattica a distanza – i bambini ed i ragazzi si ritrovano con tanto, anche troppo, tempo libero che non tutti i genitori riescono o possono gestire in modo adeguato (sono ancora tante le mamme ed i papà che stanno lavorando nonostante le diverse chiusure effettuate su tutto il nostro territorio).

Come detto in precedenza, ad andare incontro a tali esigenze sono i palinsesti televisivi, in particolar modo Italia 1 che ha modificato la propria programmazione in favore dei giovani, programmazione che Vitadamamma ha deciso di pubblicare e di tenere in costante aggiornamento, in particolar modo i film per bambini in programmazione oggi su Italia 1.

Prima di elencare i film per bambini in programmazione oggi e nei prossimi giorni – Italia 1 trasmetterà dal lunedì al venerdì alle ore 16:00 circa un film per tutta la famiglia – facciamo un piccolo riassunto di quello che i piccoli ed i giovani potranno vedere nell’arco della giornata dal lunedì al venerdì:

Dalle ore 6:30 circa verranno trasmessi i cartoni animati dedicati ai più piccoli ma anche ai loro genitori essendo quelli appartenenti all’infanzia di questi ultimi: Memole dolce Memole, Pollyanna, Fiocchi di cotone per Jeanie e Heidi ;

; Dalle ore 8.30 circa andranno in onda una serie di documentari intitolati “ Planet Earth – Le Meraviglie della natura ”;

”; Dalle ore 9.30 circa verranno trasmessi 3 episodi della serie tv “ The Flash ” dedicata al supereroe più veloce del mondo;

” dedicata al supereroe più veloce del mondo; Dalle ore 14 circa, come di consueto, andranno in onda gli episodi della serie animata “ I Simpson ” e a seguire quelli della serie tv “ The Big Bang Theory ”;

” e a seguire quelli della serie tv “ ”; Dalle ore 16 circa verrà trasmesso ogni giorno, esclusi sabato e domenica, un film adatto a tutta la famiglia (la programmazione è descritta qui di seguito);

adatto a tutta la famiglia (la programmazione è descritta qui di seguito); Dalle ore 18 circa riprenderà la consueta programmazione;

Dalle ore 21:20 di ogni lunedì si effettuerà la tanto richiesta maratona Harry Potter (vedi post qui di seguito).

Nell’elencare i film per bambini in programmazione oggi e nei prossimi giorni, ricordiamo che i palinsesti possono subire delle modifiche giornaliere effettuate all’ultimo minuto dalla rete televisiva. Ecco i film per bambini in programmazione oggi su Italia 1: