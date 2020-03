L’Italia trema già sotto la pressione del Coronavirus, quando, alle 12,29 di oggi, una scossa di terremoto nel mar Tirreno Meridionale fa avvertire il sisma in Sicilia, precisamente a Messina, e in Calabria.

Scossa di terremoto nel Mar Tirreno Meridionale

L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) fa sapere che non vi sono comuni nel raggio di 20km dall’epicentro, tuttavia, complice la magnitudo 4.1 del sisma nonchè la profondità dell’ipocentro, la terra ha tremato sino in Sicilia e in Calabria.

Si è trattato di un terremoto classificabile come profondo: l’ ipocentro, come registrato dall’INGV, è collocato a ben 144.8km di profondità.

In un momento di già alto allarme nazionale, questa scossa avrà toccato gli abitanti delle aree in cui è stata avvertita, si è sentita a Messina, in Sicilia e in Calabria. A loro va tutta la nostra vicinanza, fortunatamente non vi sono state conseguenze di alcun tipo.