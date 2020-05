Di recente ha iniziato a circolare sul web un’immagine davvero straziante: un bimbo dorme col suo cane, entrambi sono sdraiati su un cartone adagiato sull’asfalto, una foto che spacca il cuore ma al tempo stesso ci rende consapevoli di una triste realtà.

Bimbo dorme col suo cane in strada: la foto che commuove.

Partiamo col comprendere l’origine della foto. È stata scattata più di due anni fa a Cubao, importante area commerciale nonché distretto di Quezon City, città altamente urbanizzata e per questo la più popolosa delle Filippine.

A realizzare lo scatto il Graphic Designer Ian Chioco che lo ha poi reso pubblico attraverso il suo profilo facebook con la seguente didascalia:

“Scusa… se ti ho fatto una foto mentre dormi con calma nel tuo piccolo letto, per strada accanto al cane di cui ti prendi cura, a prescindere se piove oppure no. Molto probabilmente in questi tempi entrambi avete lo stomaco vuoto. Scusa… se sono appena passato accanto a te e ho scattato una foto. Scusa… perché non ti ho nemmeno aiutato”.

Il bimbo dorme col suo cane, è in strada e non si accorge di esser stato fotografato, non sa che, anche a distanza di oltre due anni, la sua straziante immagine, divenuta ormai virale, verrà ancora condivisa e commentata, suscitando commozione e indignazione.

Un destino, purtroppo non risolutore, che si ripete ed emula quanto accaduto ad un’altra foto, molto simile a quella qui sopra raccontata.

Un altro bimbo dorme col suo cane, stavolta a Manila, capitale delle Filippine, nei pressi della stazione metro. Il piccolo e il suo amico a quattro zampe si stringono in un abbraccio mentre riposano sull’asfalto sotto lo sguardo dei passanti che procedono oltre ma non prima di aver lanciato loro una fugace occhiata.

L’autore di questo e altri scatti è Jem Villomo, residente a Manila, che ha reso pubbliche le foto il 20 dicembre scorso senza fornire alcuna indicazione sul bambino ma mostrandosi dispiaciuto per lo stesso.

Bimbo dorme col suo cane in strada: la realtà dei senzatetto delle Filippine.

Per coloro che abitano nella repubblica asiatica queste immagini non sono di certo nuove, la realtà dei bambini senzatetto è una problematica che coinvolge l’intero Paese.

Stando alle ultime cifre rese note dall’Agence française de développement (AFD), un’istituzione finanziaria pubblica che combatte la povertà e promuove lo sviluppo sostenibile, sono circa 250mila i bambini che vivono in strada a Manila, lasciati completamente soli (abbandonati dalle famiglie o orfani) e vulnerabili più che mai.

Vivono in condizioni molto precarie e per sopravvivere spesso vengono sfruttati per il mercato della prostituzione minorile, subendo così abusi sessuali e fisici che li portano a soffrire di depressione e ansia.

Sul sito Getty Imagas, nota agenzia fotografica statunitense, digitando nella sezione ricerca “Philippines homeless children streets” compaiono oltre 100 immagini di bambini ed intere famiglie filippine povere costrette a vivere in strada, un’ulteriore testimonianza del degrado e delle precarie condizioni nelle quali sono costretti a vivere.

Tutto questo spiega perché quel bimbo dorme col suo cane in strada e perché quell’immagine così struggente sembra non sortire alcun effetto nei passanti che distrattamente lo osservano: i loro occhi, seppur velati di lacrime, sono ormai abituati a quella realtà che, ancora oggi, affligge un intero paese.

Fonte: AFD – GettyImages – TribunNews