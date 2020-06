Le voci di una crisi di coppia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno ricorrendo da giorni, indiscrezioni di ogni tipo si fanno spazio nel web con sempre maggiore insistenza e perniciosa attenzione da parte dei famelici del gossip. E’ così difficile ammettere che una coppia è una coppia indipendentemente dalla sua fama, ricchezza o bellezza?

E’ sempre la stessa storia, che si tratti di crisi di coppia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino o in casa Obama (per dirne una), il pubblico è assetato di pettegolezzi e famelico di amori finiti o sull’oro di un baratro.

A volte si rasenta il ridicolo, ho appena letto di una confessione fantasma (ovvero un post pubblicato su Instagram, ma scomparso, ovviamente senza che ne sia sopravvissuta alcuna traccia documentale e e fotografica) di un presunto amico di De Martino, forse fotografato qualche volta anche con lui. E cosa arebbe “confessato” questo ipotetico amico su Instagram? Niente, se non il fatto che un giorno Belen e Stefano diranno cosa sta succedendo.

Partiamo da un paio di presupposti utili: si sa che Belen è a Milano e Stefano a Napoli, ma a voi non è mai capitato di litigare e cercare rifugio nella famiglia quando la crisi si è inasprita?

Permettetemi di ricordare ciò che dovrebbe essere palese: accade ogni giorno a una valanga di famiglie di entrare in crisi, peraltro l’isolamento sociale e la quarantena non ha aiutato nessuno.

Ciò posto, è lecito chiedersi perché non alberghi mai nell’animo umano la capacità di lasciare ai personaggi pubblici uno spazio vitale, soprattutto laddove ci sono dei figli minori a fare da contorno a una presunta crisi di coppia.

Belen si è esasperata a tal punto da ricorrere a un video Instagram molto sui generis, una accorata richiesta di verità e limiti di privatezza:

Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – ha detto – […] sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono illazioni sul mio conto, non ci sto più […].