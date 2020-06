Lui ha 20 anni e lei 35, una differenza d’età di ben 15 anni che per alcuni può sembrare esagerata, per altri no, fortemente convinti che l’amore non abbia età. Ma non è questo il motivo per cui in molti hanno puntato il dito contro Marina Balmasheva, criticata piuttosto per essersi fidanzata con il figliastro che presto diventerà suo marito e padre della creatura che porta in grembo.





Marina Balmasheva: influencer incinta del figliastro.

Il 7 giugno scorso Marina Balmasheva, nota influencer e blogger russa, divenuta famosa come motivatrice per coloro che vogliono perdere peso – lei stessa è dimagrita 60 kg documentando sui social il suo percorso – ha annunciato di essere incinta di 4 settimane attraverso un post pubblicato sul suo profilo instagram, che ad oggi conta oltre 421mila followers.

“Sono stanca di nascondermi. So che è ancora presto e che devo ancora fare l’ecografia e sentire il cuoricino che batte ma voglio che lo sappiate. Tutto è possibile a questo mondo. Siamo in 4 settimane e sì, ecco perché abbiamo deciso di sposarci”.





Marina Balmasheva si è detta stanca di nascondersi a seguito delle forti critiche ricevuto dopo l’annuncio del suo fidanzamento, sia per il modo da lei usato sia per la particolarità che quello stesso rapporto rappresentava.

Il giovane Vladimir Shavyrin infatti altri non è che il figliastro della donna, ossia il figlio che il 45enne Alexei Shavyrin, ormai ex marito di Marina, ha avuto dalla prima moglie.

In tanti, vedendo una foto che li ritrae insieme quando lui aveva 7 anni e lei 22, lo stesso scatto che l’influencer russa avrebbe utilizzato per annunciare pubblicamente la loro relazione, hanno fortemente criticato quel rapporto ritenuto amorale e poco etico.

C’è infatti chi si domanda come possa una donna innamorarsi del bambino/ragazzo che ha cresciuto come fosse suo figlio pur non avendo con lui alcun legame di sangue.

Versione quest’ultima smentita a gran voce dalla blogger che ha raccontato di non aver cresciuto il ragazzo, al contrario in un post ha spiegato di averlo conosciuto quando aveva 7 anni, di averci parlato a mala pena e di averlo visto altre 3 volte fino al suo 16° compleanno, ossia prima che si trasferisse nel Kuban, regione situata nella Russia meridionale.





Marina Balmasheva ha inoltre chiarito di non aver mai “nutrito” o adottato Vladimir o suo fratello Victor, entrambi figli dell’ex marito, né che loro l’abbiano mai chiamata mamma. Solo e soltanto lei ha usato la parola “figlio” nel momento in cui raccontava della sua numerosa famiglia.

Marina Balmasheva: la separazione e la sua nuova vita.

Circa 13 anni fa l’influencer sposava Alexei Shavyrin. Come la stessa racconta in un lungo post che la ritraeva ancora felice e sorridente insieme alla sua famiglia, la coppia ha più volte provato ad avere figli ma senza riuscirci.

Di comune accordo decisero di diventare genitori adottivi di una ragazza, salvo poi ritrovarsi con ben 7 bambini in casa, 5 adottati e 2 ragazzi, Victor e Vladimir, nati dal primo matrimonio di Alexei.





Un matrimonio all’apparenza idilliaco che però si è concluso circa 5 mesi fa, quando Marina Balmasheva ha deciso di lasciare il marito e trasferirsi in un’altra casa.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’ex, secondo cui la donna lo avrebbe tradito in precedenza con il figliastro, l’influencer afferma di aver prima lasciato l’uomo e solo successivamente aver iniziato una relazione con il 20enne.

Attualmente la tanto criticata coppia vive a Krasnodar, città della Russia europea meridionale, non molto distanti dall’abitazione nella quale risiedono l’ex marito e i 5 figli adottivi, rimasti con il padre, e progetta il matrimonio e l’imminente arrivo di una nuova creatura.





Fonte: RussiaTV