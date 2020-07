Dopo aver lottato per due anni contro il cancro al seno, una battaglia che l’attrice e la sua famiglia hanno voluto mantenere privata, lontano dai riflettori dello show business, Kelly Preston ha dovuto cedere alla malattia. La notizia del tragico lutto è stata annunciata dal marito, l’attore John Travolta, attraverso il profilo instagram di quest’ultimo.





Kelly Preston: morta la moglie di John Travolta.

“È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso, dopo due anni, la sua battaglia con il cancro al seno”.

Con queste parole pubblicate poche ore fa sul suo profilo instagram, l’attore John Travolta annuncia la morte della moglie Kelly Preston, attrice e modella statunitense resa celebre da pellicole come “Jerry Maguire”, “Jack Frost” e “Gioco d’amore”.

Classe 1962, l’attrice, che avrebbe compiuto 58 anni il prossimo 13 ottobre, non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il cancro al seno, una dura lotta che ha deciso di affrontare nel privato, quasi in segreto, circondata e supportata dagli affetti più cari.

“Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore ed il sostegno di tantissimi – scrive Travolta su Instagram – Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici ed infermieri dell’MD Anderson Cancer Center e di tutti i centri medici che l’hanno aiutata, così come saremo grati ai suoi tanti amici e le persone a lei care che sono state al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno ricordati per sempre”.





Dopo un precedente matrimonio durato circa 2 anni, l’attrice Kelly Preston sposa John Travolta nel 1991.

La coppia avrà tre figli: Jett, nato nel 1992 e tragicamente scomparso nel 2009, Ella Bleu, classe 2000, e Benjamin, nato nel 2010.

Già 11 anni fa la celebre coppia aveva dovuto affrontare il più atroce dei drammi, la perdita di un figlio. Mentre la famiglia era in vacanza alle Bahamas, il primogenito Jett viene ritrovato privo di sensi nella vasca da bagno. Seppur trasportato immediatamente al più vicino ospedale, i medici non poterono far altro che constatarne la morte.

Non è chiaro se il ragazzo sia morto per il colpo alla testa o per un arresto cardiaco, Jett era autistico e soffriva di attacchi epilettici.

Oggi madre e figlio si sono ricongiunti, stretti nuovamente in un caloroso abbraccio come quello immortalato nello scatto che Kelly Preston aveva pubblicato in occasione del compleanno del figlio.