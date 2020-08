Da sempre su Vita da mamma si è detto che i nonni sono una risorsa importante per le giovani famiglie, soprattutto nell’odierna società che vede i neo genitori lavoratori affidarsi a loro per la cura e la gestione dei bambini.

Ma cosa accada se i nonni minano la fiducia riposta in loro? Come devono comportarsi i neo genitori traditi?

Questi quesiti sorgono soprattutto quando una mamma discute con la suocera, come accaduto ad un’utente che si è sfogata sui social.





Mamma discute con la suocera: lo sfogo social.

Mamma di un bambino di 18 mesi, l’utente, che ha preferito restare anonima, ha scritto lo scorso 2 Agosto un lungo sfogo sulla piattaforma Reddit, sito internet di social news e intrattenimento dove, attraverso il forum, si può discutere di diversi argomenti.

La donna ha raccontato di aver deciso, in accordo con il marito, di non tagliare i capelli del figlio e lasciarli crescere in quanto entrambi innamorati dei suoi magnifici ricci.

“Il mio bambino ha 18 mesi e ha i ricci più belli che abbia mai visto. I suoi capelli arrivano alle spalle. Sia io che mio marito abbiamo concordato di tagliarli solo davanti e lasciare che il resto crescesse, non estremamente lunghi ma abbastanza da notare che lo fossero. Adoriamo vedere quei riccioli”.

Una decisione che tutti conoscevano, in particolar modo i nonni che spesso restavano soli con il nipotino.

La donna ha inoltre spiegato di curare i capelli del figlio e di legarli e raccoglierli in una coda di cavallo nei giorni più caldi.

“Non è assolutamente un grosso problema e non lo disturba. Inoltre mio figlio ora afferra i suoi capelli per addormentarsi, non più i miei”.





Come spiegato nel post, la mamma discute con la suocera proprio a causa dei capelli del figlio che, secondo quest’ultima, non sono appropriati per un maschio. Una convinzione tale da spingerla ad agire alle spalle del figlio e della nuora.

Lasciata sola col bambino infatti la nonna decide in totale autonomia di tagliare i capelli al bambino che, come spiegato dalla madre, non era affatto infastidito dalla sua lunga chioma, al contrario era divenuta per lui motivo di consolazione e conforto prima di addormentarsi.

“Ieri sono tornata a casa dal lavoro e ho visto che mia suocera aveva deciso di agire alle nostre spalle e tagliargli i capelli […] Ovviamente io e mio marito ci siamo arrabbiati perché lei conosceva i nostri desideri”.

Ignorando completamente il volere del figlio e della nuora, nonché la loro delusione, la nonna ha spiazzato ancor più i neo genitori con la sua risposta:

“Sembra una ragazza con i capelli lunghi. Quindi ti ho fatto un favore”.

La mamma discute con la suocera ma subito dopo chiede conforto e sostegno sui social in quanto pentita di aver avuto una reazione così spropositata per un taglio di capelli. A rendere furenti sia lei che il marito è stata piuttosto la mancanza di rispetto, il vedersi ignorati e scavalcati nel ruolo di genitori del bambino.

Inutile dire che le reazioni degli altri utenti concordano con quelle della coppia, la nonna non è la mamma del bambino e non può sostituirsi ad essa decidendo per lei, soprattutto se lo fa agendo alle sue spalle.

Rispetto e fiducia: queste le basi di un rapporto tra neo genitori e nonni, soprattutto se a questi ultimi vengono affidati i bambini.

Voi cosa ne pensate? Avete vissuto un’esperienza simile a quella appena raccontata?