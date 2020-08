Il 13 agosto 2019 la iena Nadia Toffa salutava i suoi cari e guadagnava le sue ali. Ieri, alla vigilia del primo anniversario della sua morte, i genitori della conduttrice hanno deciso di rendere nota la canzone che l’inviata 40enne aveva inciso durante i suoi ultimi mesi di vita.

Inoltre la signora Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa, ha rivelato di non voler rendere pubblico il luogo di sepoltura della figlia.

Intervistata dal quotidiano Giornale di Brescia, la madre di Nadia Toffa ha parlato in primis di “Donna Altalena”, la canzone inedita che la conduttrice aveva registrato alcuni mesi prima della sua morte, una canzone che solo oggi, nel primo anniversario, i genitori hanno deciso di rendere pubblica.

Il testo è una raccolta di pensieri, riflessioni ed emozioni che Nadia ha maturato nel corso della sua breve ma ricca esistenza, appunti che parlano di amore e vita, sensazioni che lei ha voluto trasformare in musica.

Nel corso della succitata intervista, la madre di Nadia Toffa ha parlato anche del luogo di sepoltura della figlia, tenuto segreto per la paura di poterla perdere nuovamente.

“Lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai. Perché abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Bongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l’abbiamo sepolta in un luogo che resterà segreto”.