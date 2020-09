La morbidezza degli spigoli di Keith Stuart: recensione

Forse essere un bravo genitore significa sapere improvvisare ed essere spontanei; forse consiste nello stare veramente con tuo figlio. (Citazione da “La morbidezza degli spigoli” romanzo di Keith Stuart)

“La morbidezza degli spigoli” – dove ci porta questo viaggio?

Questo libro è un viaggio dentro le differenze, ci consegna una visone sull’autismo del tutto rivoluzionata, ma non è affatto un libro visionario.

Attraverso l’esperienza imperfetta di un papà normale, rende le prospettive di approccio concrete e persino utili per qualunque genitore, anche per quelli fortunati e portatori stanchi di una faticosa normalità.

A suo modo, questa storia, questo padre e questo figlio, questa famiglia sgangherata e sensibile (come lo sono tutte, del resto) permettono di riconsiderare la diversità e il dolore sotto la lente delle possibilità più che delle limitazioni.

Gli spigoli sono quelli di un videogioco cubico: Minecraft, attraverso il quale papà e figlio creano un nuovo legame smussato e armonizzato. Vivono e giocano, in un connubio che gli adulti troppo spesso negano, sino a rendere meno spigolosa la loro stessa vita insieme.

Questa narrazione nasce nella famiglia e si innesta sulle problematicità di questo microcosmo, ma non manca di intrecciarsi col mondo, di entrare nella scuola, di scorrere nei capillari delle amicizie.

E alla fine riesce ad affrontare quei limiti sociali che appartengono al quotidiano delle vite speciali (non solo delle famiglie con bambini autistici), dimostrandone i risvolti nelle relazioni interne umanizza anche i genitori e lo fa senza pietismo e senza pietà!

“La morbidezza degli spigoli” è un romanzo avvolgente e inclusivo, consente di dare una interpretazione all’autismo … ma anche ai casini familiari in genere … che sia reale e interiorizzabile.

In una sola frase è un’arma contro la diffidenza.

Se volete una buona ragione per leggerlo sappiate che, come dice il papà di Sam, ovvero il ragazzino autistico intorno a cui il libro sboccia, Rain Man NON è un documentario sull’autismo.

“La morbidezza degli spigoli” – dalle parole del libro, qualche citazione che rappresenta pienamente questo romanzo:

“Sono affascinato dal caos, lo trovo estremamente rivelatore. Per parafrasare Tolstoj (perdonatemi), le cose pulite e ordinate sono tutte uguali, ma ogni cosa disordinata ha un suo modo personale di esserlo.”

“Sam (il figlio, ndr.) è un essere umano [.. .] Non è un problema da risolvere, un contrattempo nei miei programmi, un altro elemento preoccupante nella mia lista quotidiana delle cose da fare. E’ una persona e, da qualche parte, nella sua testa, ha le sue idee, le sue priorità, le sue ambizioni per il futuro”

“Nella vita la sicurezza è solo un’illusione.”

“Penso a quanto sia incerta e fragile la felicità. E’ così facile lasciarsela sfuggire. A volte passa, e tu neanche la vedi.”

“Non esiste un piano di fuga infallibile, c’è sempre un prezzo da pagare.”

“Per questo è difficile … perché la vita è straordinaria e ha un significato, e il significato ha un prezzo. Bisogna essere pazienti, preparati e forti.”

