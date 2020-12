Cosa ci riserverà quest’anno la programmazione televisiva dedicata alle prossime festività?

Scopriamo insieme i film di Natale in TV 2020 che ci terranno compagnia durante tutto il periodo natalizio fino al prossimo 6 Gennaio 2021.





Film di Natale in TV 2020: tutta la programmazione natalizia.

Dopo aver messo in ginocchio l’intero mondo, rendendo questo 2020 uno degli anni più brutti, la pandemia di Covid-19 sembra intenzionata più che mai a rovinarci anche le feste di Natale. Le varie restrizioni adottate per contenere il numero dei contagi costringeranno molti a trascorrere da soli le ricorrenze più importanti.

Rimandate dunque le grandi tavolate con amici e/o parenti, le serate in compagnia a giocare a tombola o a carte o qualunque altra attività che preveda assembramenti (lo so, questa parola ci ha perseguitato per tutto l’anno). Tutto sarà più intimo e familiare, come il ritrovarsi con la propria famiglia sul divano a guardare i film di Natale in TV 2020.

Come ogni anno, Vita da Mamma vi elenca tutti i film di Natale in TV 2020, sia quelli targati Disney che non, da vedere con i propri figli e/o con il proprio partner durante il periodo delle feste.

Vi ricordiamo che il programma televisivo qui di seguito riportato è in costante aggiornamento ed è soggetto ad eventuali variazioni che le singole reti televisive possono effettuare all’ultimo minuto.

Film di Natale in TV 2020 – Domenica 13 Dicembre.

8:30 Natale a Rocky Mountain su TV8;

9:30 Sam il pompiere: allarme alieni su Cartoonito;

10:10 Scooby Doo e il viaggio nel tempo su Boing;

10:24 Una tradizione di famiglia su TV8;

12:20 Il mio amico a 4 zampe su Tv2000;

14:00 El Dorado – La città perduta su Italia1;

14:35 Bianca e Grey e la pozione magica su RaiGulp;

14:50 Charlie’s Angels su Rai4;

14:55 Babysitter per forza su Rai premium;

16:30 Anna and the King su 9TV;

16:45 Philadelphia su La7;

17:00 Karate Kid – Per vincere domani su TV8;

17:39 Vi presento Joe Black si Iris;

18:40 Le avventure di Pinocchio (1972) su Rai Movie;

19:10 Christmas in Wonderland su Paramount channel;

19:50 Scooby-Doo! e il Fantasma Rosso su Boing;

20:40 L’inventore di giochi su Rai Gulp;

21:05 Titanic – 1° parte (di Robert Lieberman) su Tv2000;

21:20 Batman Begins su Italia1;

21:20 Big Daddy – Un papà speciale su Rai Movie;

21:25 Fuga dal natale su 9TV;

21:27 Una famiglia perfetta su Rete4;

23:05 Captain Fantastic su Rai5;

23:42 Il Postino su Rete4.

Film di Natale in TV 2020 – Lunedì 14 Dicembre.

17:50 Un amore sotto l’albero su La5;

19:15 Baffo & Biscotto su Cartoonito;

21:20 Miracoli a Natale su La5;

21:20 Braven – Il coraggioso (con Jason Momoa) su Italia1;

21:20 Assassin’s Creed su Rai 4;

21:30 Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate su TV8;

23:00 Il ritorno di Prancer, la renna di Babbo Natale.

Film di Natale in TV 2020 – Martedì 15 Dicembre.

19:15 La principessa e il drago su Cartoonito;

21:15 Il giro del mondo in 80 giorni su Cielo;

21:21 Aquaman (con Jason Momoa) su Canale5;

23:15 L’ultima estate – Ricordi di un’amicizia su Tv2000;

00:03 Alla ricerca della felicità su Canale5.

Film di Natale in TV 2020 – Mercoledì 16 Dicembre.

17:50 Miracoli a Natale su la5;

19:15 Elliot – La piccola renna su Cartoonito;

21:10 Come farsi lasciare in 10 giorni su Paramount Channel;

21:20 Fallen su Italia1;

21:30 Serendipity – Quando l’amore è magia su TV8;

23:15 Cambia la tua vita con un click su TV8.

Film di Natale in TV 2020 – Giovedì 17 Dicembre.

8:00 Come neve a Natale su TV8;

19:15 Le avventure di Fiocco di Neve su Cartoonito;

21:00 Un poliziotto alle elementari su Iris;

21:10 Christmas at the palace su La5;

21:10 La principessa e il gigante su paramount channel;

21:21 Harry Potter e il Principe Mezzosangue su Canale5;

21:25 Il profumo del mosto selvatico su 9TV;

23:00 Dragonheart 3 – La maledizione dello stregone su Paramount channel;

23:00 Charlie’s Angels su Rai4.

Film di Natale in TV 2020 – Venerdì 18 Dicembre.

16:10 Un desiderio è un desiderio su Paramount channel;

19:15 Il figlio di Babbo Natale su Cartoonito;

20:00 Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi su Super;

21:10 Stuart Little un topolino in gamba su Paramount channel;

23:00 Stuart Little 2 su Paramount channel.

Film di Natale in TV 2020 – Sabato 19 Dicembre.

21:10 Only You – Amore a prima vista (con Robert Downey Jr.) su Paramount channel;

21:20 Dragon Trainer su Italia1;

23:00 Il paziente inglese su Paramount channel.

Film di Natale in TV 2020 – Domenica 20 Dicembre.

Il Cavaliere Oscuro su Italia1;

Pinocchio su Rete4;

Babbo Natale non viene da nord (M. Casagrande) su 9TV;

Film di Natale in TV 2020 – Lunedì 21 Dicembre.

Non ci resta che il crimine (Gassmann e Tognazzi) su Rai1;

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo su 9TV;

Film di Natale in TV 2020 – Martedì 22 Dicembre.

Ufficiale e gentiluomo su Rete4;

21:21 Harry Potter e i doni della morte: Parte I su Canale5;

Film di Natale in TV 2020 – Mercoledì 23 Dicembre.

Alla ricerca di Nemo su Rai2;

Film di Natale in TV 2020 – Giovedì 24 Dicembre.

Heidi su Rai1;

Alla ricerca di Dory su Rai2;

Una poltrona per due su Italia1;

7 spose per 7 fratelli su Rete4;

Le avventure di Tintin – Il segreto dell’unicorno su La7;

Film di Natale in TV 2020 – Venerdì 25 Dicembre.

Via col vento su Rete4;

Film di Natale in TV 2020 – Sabato 26 Dicembre.

Ballerina su Rai3;

Un Natale da Cenerentola su TV8;

Robin Hood principe dei ladri su 9TV;

21:25 Harry Potter e i doni della morte: parte II su Canale5;

Il ciclone su Canale5;

The Terminal (con T. Hanks) su Rete4;

Film di Natale in TV 2020 – Lunedì 28 Dicembre.

Cenerentola su Rai1;

Film di Natale in TV 2020 – Martedì 29 Dicembre.

La Bella e la Bestia su Rai1;

Film di Natale in TV 2020 – Mercoledì 30 Dicembre.

Biancaneve su Rai1;

Alvin superstar 2 su Rai2;

Film di Natale in TV 2020 – Giovedì 31 Dicembre.

Alvin superstar 3 – Si salvi chi può! su Rai2;

Film di Natale in TV 2020 – Venerdì 1 Gennaio 2021.

Alvin superstar – Nessuno ci può fermare su Rai2;

Film di Natale in TV 2020 – Sabato 2 Gennaio 2021.

The Greatest Showman su Rai2;

La La Land su Rai3;

Film di Natale in TV 2020 – Domenica 3 Gennaio 2021.

Hotel Transylvania 3 su Rai1;

Film di Natale in TV 2020 – Lunedì 4 Gennaio 2021.

Il mistero della casa del tempo su Rai1

Film di Natale in TV 2020 – Martedì 5 Gennaio 2021.