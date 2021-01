Per riuscire ad accantonare piccole somme ed ottenere così un modesto risparmio mensile che non vada ad intaccare il budget familiare non serve necessariamente una laurea in economia, basta seguire un metodo di risparmio “casalingo” grazie al quale è possibile, settimana dopo settimana, mettere da parte i soldi e creare una sorta di fondo cassa domestico.

Nello specifico, in questo articolo Vita da mamma spiega cos’è e come funziona la sfida delle 52 settimane, un metodo di risparmio che permette di accumulare una cifra annua pari a quasi 1400 euro (somma che può essere modificata in base alle proprie esigenze).





Come risparmiare soldi ogni mese: cos’è la sfida delle 52 settimane.

Conosciuta sul web come “52 Weeks Money Challenge”, la sfida delle 52 settimane è un metodo di risparmio casalingo che tutti possono realizzare per mettere da parte soldi che verranno poi destinati ai più svariati usi (scuola, famiglia, futuro, ecc.).

Questo piano di accumulo si basa sull’aumento progressivo della cifra da riporre nel salvadanaio e, come detto in precedenza, se seguito in maniera impeccabile, consente di mettere da parte una somma pari a € 1378.

Come si sviluppa la sfida delle 52 settimane?

Ogni settimana si mette da parte nel salvadanaio una somma di denaro aumentata di 1 euro (1 € la prima settimana, 2 € la seconda, 3 € la terza e via discorrendo fino ad arrivare alle 52 € euro dell’ultima settimana).

Osservando la tabella specifica utilizzata per questo metodo di risparmio (potete scaricare il formato PDF cliccando sul link presente nell’elenco in basso) diventa subito chiaro lo “squilibrio” di questo piano di accumulo: meno impegnative le prime settimane durante le quali si devono accantonare piccole somme che non superano i 10 euro, molto più impegnative le ultime settimane dove le cifre da accantonare superano i 40 €.

Questa significativa differenza potrebbe scoraggiare coloro che cercano di capire come risparmiare soldi ogni mese in modo semplice, per tale motivo è possibile rendere la sfida delle 52 settimane più flessibile, ossia mettere da parte la cifra che si ha a disposizione in quella specifica settimana segnandola su una tabella “libera” (per scaricare il formato PDF di questa tabella cliccare sul link presente nell’elenco in basso).





Come risparmiare soldi ogni mese: come fare la sfida delle 52 settimane.

Questo metodo di risparmio si basa su pochi semplici passi che, se ben eseguiti, consentiranno di mettere da parte soldi e accantonare piccole somme che in futuro potranno essere usate per delle spese impreviste o altro.

Ecco cosa bisogna fare:

Fissare un obiettivo : la prima cosa da fare è decidere anzitempo come spendere i soldi che si andranno a mettere da parte (viaggio, mobile nuovo, elettrodomestico, risparmi per i propri figli, ecc.), un passaggio importante perché fungerà da sprono ed esorterà a non mollare e a portare avanti la sfida;

: la prima cosa da fare è decidere anzitempo come spendere i soldi che si andranno a mettere da parte (viaggio, mobile nuovo, elettrodomestico, risparmi per i propri figli, ecc.), un passaggio importante perché fungerà da sprono ed esorterà a non mollare e a portare avanti la sfida; Decidere dove tenere i risparmi : scegliere un salvadanaio, una scatola o un barattolo capienti da poter decorare con foto, disegni e/o scritte che richiamino l’obiettivo fissato in precedenza. Il contenitore scelto dovrà avere una piccola fessura attraverso la quale verranno inseriti i soldi e dovrà essere completamente sigillato così da scongiurare ogni possibile “prelievo” in corso d’opera;

: scegliere un salvadanaio, una scatola o un barattolo capienti da poter decorare con foto, disegni e/o scritte che richiamino l’obiettivo fissato in precedenza. Il contenitore scelto dovrà avere una piccola fessura attraverso la quale verranno inseriti i soldi e dovrà essere completamente sigillato così da scongiurare ogni possibile “prelievo” in corso d’opera; Stampare la tabella decidendo, in base alle proprie esigenze economiche, se utilizzare quella specifica (scarica QUI il formato PDF tabella specifica) o quella “libera” (scarica QUI il formato PDF tabella libera). Una volta stabilito ciò, scrivere sulla tabella il nome di coloro che partecipano alla sfida e attaccarla al contenitore salvadanaio;

decidendo, in base alle proprie esigenze economiche, se utilizzare quella specifica (scarica QUI il formato PDF tabella specifica) o quella “libera” (scarica QUI il formato PDF tabella libera). Una volta stabilito ciò, scrivere sulla tabella il nome di coloro che partecipano alla sfida e attaccarla al contenitore salvadanaio; Stabilire il giorno della settimana in cui depositare la cifra e segnare il versamento effettuato sulla tabella, indicando di volta in volta anche il totale raggiunto.

Non resta che augurarvi buona sfida delle 52 settimane!