Guardando l’immagine Facebook di Casey e Noah (incorporata nel nostro testo), davanti allo sguardo di questa mamma e del suo bambino, apparentemente sembra di accarezzare una delicata normalità. Eppure non è così, questa giovane madre, Casey Thornhill, è morta suicida a soli 21 anni, si è tolta la vita poco prima di Natale.

Mamma morta suicida, il suo animo soffriva e la vita le sembrava inospitale, lascia un bimbo bellissimo.

Per anni Casey Thornhill, di Beighton (Inghilterra), ha cercato aiuto: giovane, bella, mamma e in salute fisica, è morta perché il suo animo era malato e le cure psicologiche sono ancora troppo sottovalutate.

Noah ha tre anni e fino a prima di Natale aveva una mamma, poco contava per lui che a Casey fosse stato diagnosticato un disturbo borderline di personalità, probabilmente questo bambino non ha percepito altro che amore dalla sua “fragile mamma”.

Tuttavia adesso quel cristallo di cura e dedizione si è rotto e Noah è rimasto solo, un vuoto che rischia di ingrigirsi nello svanire dei pochi ricordi che ha della mamma.

Noah, un fidanzato e una famiglia amorevole non hanno potuto salvare Casey Thornhill, come l’amore non basta a a salvare molte mamme che soffrono di patologie mentali.

La madre di Casey ha voluto raccontarne la morte e la vita esattamente per questa ragione: guardare negli occhi chi se ne va così è importante per sensibilizzare l’opinione pubblica verso le patologie dell’animo.

Alcuni disturbi emotivi si accentuano con la nascita di un bambino: il figlio è una responsabilità che pretende fermezza e stabilità, la fatica fisica grava sui disagi dell’anima e annebbia ancora di più i pensieri, il tempo necessario per la cura del bambino porta ad isolarsi dal mondo e fa scivolare ancora di più in se stessi. Questo non riguarda il caso specifico, tuttavia rappresenta l’obiettivo ultimo della sensibilizzazione.

I sintomi della donna, a cui deve prestare attenzione chi le orbita intorno, sono:

instabilità emotiva,

pensieri confusi,

alterata percezione della realtà,

crisi di pianto,

comportamento impulsivo,

instabilità nelle relazioni con gli altri,

difficoltà a sopportare gli imprevisti e la fatica, anche in relazione alla cura del bambino.

Chi ha conosciuto Casey Thornhill la descrive come una persona adorabile, vibrante e piena di vita. Non è raro che le persone affette da disturbi dell’animo abbiano umori diversi a seconda delle maree del loro cuore e non è raro che la distorta percezione della realtà possa spingerli in buchi neri profondi, rendendo possibile anche accadimenti tragici come la morte.

L’insegnamento deve essere il seguente: osservate chi vi vive accanto e sappiate cogliere i segni di disagio.

Casey, per esempio, soffriva sin da bambina e sua madre lo aveva intuito, tuttavia non ha trovato la giusta cura.

Combattete per trovare la strada medica corretta; non abbiate paura di chiedere aiuto. Le patologie mentali sono ancora un tabù, questo è il primo ostacolo da superare per abbattere il muro che nasconde tante mamme come Casey.