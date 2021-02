È da molti anni ormai uno dei volti più amati di Ballando sotto le stelle, apprezzata per il suo carattere forte e caparbio, una combattente che non si è lasciata sconfiggere dal tumore maligno al seno diagnosticatole più di 5 anni fa, Carolyn Smith parla della sua vita da mamma alla quale ha dovuto rinunciare poco dopo i 40 anni.

Non avere figli è stato il suo più grande rammarico, una mancanza in parte colmata dall’amore per i suoi tantissimi allievi.

Carolyn Smith parla della sua vita da mamma

Ospite della trasmissione “Oggi è un altro giorno”, talk show in onda nel primo pomeriggio su RAI Uno e condotto da Serena Bortone, la ballerina e coreografa, nonché giudice di Ballando con le Stelle dal 2007, Carolyn Smith parla della sua vita da mamma con grande rammarico, un desiderio appena sfiorato in giovane età che non è più riuscita a realizzare.

Classe 1960, di origine scozzese, la coreografa aveva dichiarato tempo addietro al settimanale “Chi” di aver avuto un aborto spontaneo all’età di 23 anni. In quel periodo era sposata con un ballerino italiano di cui non ha mai voluto rivelare l’identità e per il quale era andata contro la sua famiglia lasciando Londra per trasferirsi nel nostro paese. Un idillio d’amore che si è concluso nel 1989.

Oggi la Smith è felicemente sposata con Ernestino “Tito” Michielotto, coreografo ed insegnante di ballo che ha conosciuto nel 1991 e a cui ha detto “Sì” il 30 Agosto del 1997, due anni dopo aver ottenuto il divorzio dall’ex marito.

La coppia ha provato più volte ad avere dei figli senza però riuscirci. Alla diretta e specifica domanda posta dalla conduttrice – “Non ti manca la maternità?” – Carolyn Smith parla della sua vita da mamma mancata e di quel desiderio mai realizzato.

“La maternità mi è mancata tantissimo fino ai 40 anni, ero disposta a mollare tutto il mio lavoro se fossi rimasta incinta. Essere mamma per me significa dedicarsi interamente ai figli. Purtroppo non sono arrivati e per questo piangevo ogni mese”.

A scuotere la coreografa è stata la nonna del marito che le ha ricordato dei tanti ragazzi che ha cresciuto artisticamente, dei suoi allievi sparsi in giro per il mondo che la considerano come una mamma o quanto meno un’importante figura familiare che li ha aiutati nel loro impegnativo percorso di vita.

Carolyn Smith parla della sua vita da mamma alla quale ha dovuto rinunciare menzionando più volte la sua di madre, una donna forte, dal carattere molto simile al suo e con la quale si è scontrata più volte durante la sua crescita, divergenze che non hanno mai scalfito quell’amore puro e viscerale che le ha sempre legate.

Parlando del modo in cui ha affrontato la sua malattia – ricordiamo che ha dichiarato di avere un tumore al seno nel novembre del 2015 – e di come non abbia mai avuto paura di parlarne, anche in televisione, la Smith ha dichiarato:

“Io ho avuto una scuola fantastica con mia nonna e mia madre perché mia nonna purtroppo era sempre ammalata e, andando sempre in ospedale, è diventata una cosa abbastanza normale per me. Anche mia madre… il giorno prima di morire lei rideva, raccontava le barzellette, faceva gli scherzi. Io non posso essere diversa”.

A distanza di più di 5 anni, Carolyn Smith continua la sua impegnativa battaglia contro il cancro al seno, uno sconosciuto, come lo chiama lei, che si è insinuato nel suo corpo cercando di prendere il sopravvento, ignaro che avrebbe trovato un degno avversario, una leonessa che si è aggrappata alla vita con i suoi artigli.

Un esempio di forza e coraggio che non si può non amare.

Qui di seguito il video dell’intervista durante la quale Carolyn Smith parla della sua vita da mamma.