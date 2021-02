Clayton Norcross, l’ attore americano che ha interpretato il primo Thorne di Beautiful, è stato un protagonista della celebre soap molto amato e mai dimenticato dal pubblico.

Dismessi i panni del secondogenito della famiglia Forrest nel 1989, Clayton Norcross oggi si divide tra i suoi impegni davanti la telecamera e il volontariato, aiutando associazioni ambientaliste.





Primo Thorne di Beautiful: com’è Clayton Nocross oggi.

Nella soap opera più longeva della TV – The Bold and the Beautiful (B&B), questo il titolo originale, ha superato la soglia delle 8mila puntate – sono stati davvero tanti gli attori che si sono susseguiti nel cast, un cambiamento dovuto all’evoluzione dei personaggi ma anche all’abbandono del set da parte di alcuni artisti.

Tra questi è impossibile non ricordare, almeno per i non giovanissimi, Clayton Norcross, interprete del primo Thorne di Beautiful, che ha preso parte al cast della famosa soap opera statunitense dal 1987 al 1989.

Secondogenito di casa Forrester, il primo di Thorne di Beautiful ha vissuto in un certo qual modo all’ombra del fratello maggiore, Ridge (interpretato fino al 2012 dall’ attore Ronn Moss), sia per quanto concerne la carriera nell’azienda di famiglia, la casa di moda Forrester Creations, che per gli affari di cuore.

Follemente innamorato di Caroline Spencer (interpretata da Joanna Johnson), figlia del magnate Bill Spencer e promessa sposa del fratello Ridge, Thorne, aiutato da Brooke, riesce con l’inganno ad allontanarla dal fratello e a portarla all’altare.

Il triste epilogo di questo matrimonio è ormai già scritto, una storia d’amore fondata sulle menzogne è infatti destinata a naufragare. La donna ben presto scopre tutto e si dichiara ancora innamorata di Ridge che la preferirà a Brooke Logan.

Come detto in precedenza, Clayton Norcross è stato il primo Thorne di Beautiful ma dopo la sua volontaria uscita di scena il ruolo è stato in seguito affidato ad altri 3 attori:

Jeff Trachta dal 1989 al 1996;

Winsor Harmon dal 1996 al 2016;

Ingo Rademacher dal 2017 al 2019.

Clayton Nocross oggi: com’è diventato il primo Thorne di Beautiful.

Statunitense di nascita (è nato ad Arcadia, in California, l’8 settembre 1954) ed italiano di adozione – l’attore vive e lavora stabilmente a Los Angeles ma ha una seconda casa in Italia – Norcross ha interpretato il primo Thorne di Beautiful per 440 puntate; in seguito ha lavorato per il teatro e per il piccolo e grande schermo, prendendo parte anche a due famose telenovelas argentine: Milagros e La donna del mistero.



Tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000 ha preso parte a diverse trasmissioni televisive nostrane:

La posta del cuore (1998): programma televisivo di cui era co-conduttore insieme a Sabina Guzzanti;

La fattoria (2005): concorrente della seconda edizione del reality show;

Pompei (2007): mini serie tv italiana diretta da Giulio Base;

6 passi nel giallo – Omicidio su misura (2012): fiction italo-maltese composta da 6 episodi.

Clayton Nocross oggi dichiara di essere un produttore di un format sui matrimoni e rivela di essere grato al nostro Paese che continua ad amarlo e apprezzarlo pur avendo abbandonato da tempo il personaggio di primo Thorne di Beautiful a cui deve parte del suo clamoroso successo.

“Mi avete fatto diventare così famoso in Italia che a volte non riesco neppure più a mangiare un piatto di spaghetti in pace in trattoria”.

È quanto rivelato dall’attore in un’ intervista rilasciata al magazine “Io Donna” nel Luglio del 2019, un elogio alla nostra terra e all’amore che gli italiani gli hanno sempre dimostrato.

“L’Italia è stata la mia America. Voi avete una buona qualità: quando amate qualcuno non lo dimenticate […] Mi sono fermato qua da voi perché ho prolungato il successo. Ho avuto un’ottima carriera da modello a Milano, ho partecipato a numerose trasmissioni televisive. Insomma mi sono trovato a casa. Vivo tra Roma e Los Angeles, dipende dagli impegni”.

Pur essendo passati più di 30 anni da quando ha interpretato per l’ultima volta il primo Thorne di Beautiful, Clayton Norcross oggi non ha perso il suo fascino e sicuramente mostra meno dei suoi 67 anni.