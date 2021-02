Ilaria Capua: Il viaggio segreto dei virus, libro per ragazzi

Quando il nuovo Coronavirus ha scosso il pianeta, le mamme di tutto il mondo si sono dovute confrontare con lo smarrimento negli occhi dei figli. E’ stato nostro compito dare loro la migliore spiegazione possibile su quanto accaduto. Il viaggio segreto dei virus (per “rubare il senso e lo scopo” al titolo del bellissimo libro che stiamo per presentarvi) non era mai stato tanto “segreto” quanto il percorso del SARS-CoV-2.

Le prime informazioni furono complesse e difficili da decodificare. E’ stato allora, davanti agli schermi della Tv, del cellulare e del Pc, proprio mentre andavo alla ricerca di un linguaggio comprensibile e intelligente, che ho fatto amicizia con una scienziata italiana di fama internazionale: Ilaria Capua.

Il suo modo di raccontare la scienza è stato una salvezza; da sempre conoscenza è salvezza e ciò vale anche per i nostri ragazzi!

“Il viaggio segreto dei virus” di Ilaria Capua: fatelo leggere ai vostri ragazzi perchè chi più conosce meno ha paura.

Vitadamamma ha sostenuto sin dall’inizio della pandemia che persino i bambini andassero educati alla comprensione del nuovo virus, senza, mai fare di loro figli fobici e misurandosi con la loro sensibilità, oltre che con le loro competenze.

Ilaria Capua, medico di formazione veterinaria, sempre pacata, straordinariamente empatiCa, di rara coerenza e serietà, esperta nel campo delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo e del loro potenziale epidemico, è diventata il mio Guru in fatto di informazione sulla SARS-CoV-2.

Ho smembrato ogni sua spiegazione per aiutare i miei figli, 11 e 12 allo scoppio della pandemia, a comprendere quanto si muoveva intorno a noi. Ha funzionato! Oggi questa scienziata, divenuta per noi familiare, regala il suo sapere proprio ai ragazzi con un libro rivolto ai lettori preadolescenti (11anni+):“IL VIAGGIO SEGRETO DEI VIRUS”, DeAgostini editore.

I ragazzi hanno bisogno di comprendere gli eventi per ciò che sono, più ancora degli adulti si pongono domande circostanziate, indagano sui come, dove e perché con la lucidità di chi vuole rintracciare causa ed effetto.

Guai a descrivere loro i virus come qualcosa di sfuggente, invisibile e incontrollabile. Non solo questo atteggiamento alimenterebbe le loro fobie, ma non faremo bene il nostro mestiere di educatori: il nostro compito è dare ai ragazzi gli strumenti per comprendere la realtà circostante, in questo periodo storico particolare anche per difendersi appropriatamente e senza paure.

Rita, la mia principessa scienziata che aspira al camice bianco, attende che il nostro Mondadori Store di fiducia ci avvisi dell’arrivo della nostra copia, non mancheremo di inserire qui una foto e di recensire il libro (pur senza nascondere a nessuno che abbiamo un debole per l’autrice).

Siamo tutti pronti a indagare i virus e la loro vita, i loro viaggi, quindi la loro provenienza, il loro impatto in questo mondo in cui i patogeni hanno effetti diversi a seconda della specie e della diffusività dei contagi.

Per fortuna esistono gli scienziati, ancor più fortunatamente esistono scienziati empatici e propensi alla condivisione come Ilaria Capua. Sono 11 i virus protagonisti de “Il viaggio segreto dei virus” e indagandoli, con l’attenta guida della Capua, i nostri ragazzi compiranno un viaggio nel corso del tempo con lo sguardo rivolto alla storia e alle scienze insieme.

In collaborazione con Mondadori, l’11 Marzo l’autrice incontrerà i genitori e gli insegnanti. Il messaggio è uno soltanto: fate sì che i vostri figli conoscano per non aver paura.