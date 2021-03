Incinta durante la chemio: “La vita è più forte”.

“La vita ha prevalso su tutto. Mi rivolgo a chi sta vivendo una malattia come la mia, ma anche a chi semplicemente vorrebbe tanto un bambino e ha paura che questo desideri non si realizzi mai. Mi auguro che la mia storia possa donare un po’ di fiducia e di speranza a chi sta attraversando un momento difficile”.

Mamma Sabrina ha deciso di condividere la sua storia affinché possa dare speranza a coloro che attraversano un momento non facile e per nulla felice della loro vita.

Per fortuna le terapie invasive a cui è stata sottoposta Sabrina non hanno nociuto al piccolo che continuava indisturbato a crescere nel ventre materno.

