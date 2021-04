Bimbo di 6 anni affetto da MAV: aiutiamo Daniele.

Tuttavia, come scrive la mamma di Daniele, la raccolta fondi resterà aperta , l’ulteriore cifra raccolta servirà a sostenere le spese sostenute prima e dopo l’operazione; la donna infatti dovrà rimanere negli USA insieme al bambino per almeno un mese.

Nel frattempo la mamma del bimbo di 6 anni affetto da MAV inizia a cercare altre soluzioni, consapevole che il figlio non può attendere oltre, lui, come ogni altro bambino della sua età, merita di vivere un’infanzia serena, libero da costrizioni mediche ma soprattutto da quel malessere che ne mina l’incolumità.

Il forte mal di testa che lo stava affliggendo era il segnale di un’ emorragia cerebrale in atto, per tale motivo il piccolo è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale Cervello di Palermo a quello di Messina. La rarità del caso di Daniele non permetteva però di trovare una facile soluzione, ciò ha costretto la famiglia a spostarsi a Genova, all’ospedale pediatrico Gaslini.

Le MAV possono formarsi in qualunque parte del cervello o del midollo spinale, la malformazione di Daniele è considerata rara e difficile da poter trattare perché posizionata in un punto molto delicato: la zona è quella del quarto ventricolo , la cavità compresa tra il tronco encefalico e il cervelletto, più esattamente il “groviglio” è localizzato sul margine mediale del peduncolo cerebrale medio di sinistra (approssimativamente la zona del cervello situata tra la nuca e la parte posteriore dell’orecchio).

Portato al pronto soccorso pediatrico con la supposizione che si trattasse di un virus, i primi esami, in particolar modo la TAC e la risonanza magnetica (RMN), hanno portato i medici a pronunciare l’inattesa diagnosi: malformazione arterio-venosa cerebrale , meglio conosciuta come Mav.

