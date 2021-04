Il tempo delle mele è una delle pellicole cult degli anni ’80 che racconta i primi drammi amorosi della tredicenne Vic Berreton, interpretata da una giovanissima Sophie Marceau.

Il film diretto da Claude Pinoteau, uscito in Francia nel dicembre del 1980 con il titolo originale La Boum (parola che indicava la prima vera festa alla quale ha partecipato la giovanissima Vic) e in Italia nel novembre del 1981, ha avuto un successo tale da conquistare il terzo posto nella classifica dei 100 film con maggior incasso nella stagione 1981-1982.

Ma che fine hanno fatto i protagonisti del film? Cosa fanno e come sono diventati gli attori de Il tempo delle mele?

Il tempo delle mele: che fine hanno fatto gli attori.

1 – Sophie Marceau. Classe 1966, Sophie Danièle Sylvie Maupu, questo il vero nome dell’attrice francese, è oggi regista, sceneggiatrice e scrittrice.

Il tempo delle mele, pellicola di cui è stata la protagonista, l’adolescente Vic Berreton, fu per lei un vero e proprio trampolino di lancio che le permise di entrare nel firmamento delle star del cinema. Negli anni novanta prende parte a pellicole internazionali come Braveheart (diretto e interpretato da Mel Gibson), Sogno di una notte di mezza estate e Anna Karenina.

Nel 1995 inizia a lavorare anche come regista mentre il suo ultimo lavoro, che l’ha vista impegnata sia davanti che dietro la telecamera, è il film Mrs Mills – Un tesoro di vicina del 2018.

La dolce ed inesperta Vic è oggi una donna e una mamma, la Marceau infatti ha due figli: Vincent (1995), nato dall’amore che dal 1985 al 2001 la legava al regista polacco Andrzej Żuławski, e Juliette (2002), frutto del legame con il produttore Jim Lemley, suo compagno dal 2001 al 2007.

2 – Alexandre Sterling. Coetaneo della Marceau, Sterling interpretò il giovane Mathieu, il primo grande amore di Vic. Attore e cantante francese, Alexandre ha preso parte a diverse pellicole francesi, sia per il grande che per il piccolo schermo. Il suo ultimo lavoro cinematografico risale al 1986 mentre quello televisivo al 2005 con il documentario “Premiers pas” di Jérôme Bertin e Olivier Farine.

3 – Sheila O’Connor. Nata il 4 maggio del 1966, la O’Connor interpretò il ruolo di Pénélope Fontanet, la migliore amica di Vic, prendendo parte anche al sequel del celebre film, Il tempo delle mele 2.

Nel corso degli anni ha continuato a recitare diventando anche regista, sceneggiatrice e scrittrice di libri per bambini. Tra le sue ultime apparizioni televisive vi è la serie tv francese “Paris Police 1900” mentre i suoi cortometraggi, Margaret, Abdel a rendez-vous e Duo, sono visibili su Youtube.

4 – Alexandra Gonin. Di un anno più piccola dei suoi compagni di avventura, la Gonin ha interpretato la giovane e curiosa Samantha Fontanet, ossia la minuta ma inarrestabile sorellina di Pénélope.

L’attrice in realtà è nota soprattutto per essere stata una ballerina classica della compagnia dell’Opéra, un amore per la danza che continua tutt’oggi, sia sul palcoscenico che come insegnante di danza classica al Conservatorio di Nanterre.

5 – Brigitte Fossey. Classe 1946, la Fossey è l’interprete di Françoise Beretton, la mamma di Vic impegnata nel suo lavoro di illustratrice, nella gestione della figlia adolescente e di una crisi matrimoniale in atto.



Attrice sin dall’età di 5 anni, ha raggiunto l’apice del successo proprio con Il tempo delle mele; ha lavorato in diverse pellicole francesi e in quella italiana diretta da Tornatore, il capolavoro “Nuovo Cinema Paradiso”, comparendo però solo nella versione integrale.

6 – Claude Brasseur. Attore francese classe 1936, figlio d’arte e “figlioccio” del famoso scrittore Ernest Hemingway che gli fece da padrino, Brasseur debuttò nel 1956 ne Il fantastico Gilbert di Marcel Carné, primo di una ben nutrita lista di film e serie televisive alle quali ha lavorato nel corso della sua lunga carriera.

Ne Il tempo delle mele ed il sequel, Il tempo delle mele 2, interpretò il ruolo del dentista François Berreton, il papà di Vic.

Claude Brasseur è morto il 22 dicembre 2020 all’età di 84 anni, l’agenzia stampa che per prima ha diffuso la notizia non ha fornito motivazioni che hanno portato al decesso, limitandosi a specificare che l’attore non era affetto da Covid-19.

7 – Denise Grey. Nome d’arte di Jeanne Marie Laurentine Édouardine Verthuy, classe 1896, ne Il tempo delle mele fu l’esuberante Poupette Valadier, la bisnonna di Vic, sua complice e confidente.

Italiana naturalizzata francese, la Grey fu dapprima modella e poi attrice. La sua carriera cinematografica ha inizio negli anni ’10 quando prese parte ad alcuni film muti. Dagli anni ’30 in poi recitò in tantissime pellicole, la maggior parte francesi, tra cui il celebre film di Claude Pinoteau che divenne un vero e proprio cult.

Denise Grey è morta il 13 gennaio del 1996 all’età di 99 anni (avrebbe compiuto 100 anni il successivo 17 settembre); oggi riposa nel cimitero di Arradon, nel dipartimento del Morbihan, accanto al marito Henri Bara.

La Grey aveva una figlia, l’attrice Suzanne Grey, deceduta nel dicembre del 2005 all’età di 88 anni.