Le avventure di Mia e Max, puntata 2: Alberopoli

Le bottiglie non si buttano dove capita , ma nel bidone della plastica, un diverso comportamento danneggia altri abitanti della natura , come Milio, che potrebbero ammalarsi.

Mia e Max sono i protagonisti di una serie di audio-fiabe che Vita da Mamma condivide con le sue amiche mamme grazia a Primigi. Le avventure di Mia e Max ci portano oggi ad Alebropoli , un luogo fantastico dove le cose, nella loro meravigliosa diversità (l’acqua rotola e gli alberi fluttuano nel cielo), ci dimostrano, ancora una volta, l’importanza di essere buoni, con la natura, col mondo in cui viviamo e con gli altri . Non c’è amicizia senza bontà.

Ci sono immagini che rappresentano la libertà e ispirano i bambini ad essa: l’ acqua , le nuvole , la neve . Mentre gli alberi , per parte loro, rappresentano le radici della vita stessa, elementi di quella natura che ci accoglie e che caratterizza il respiro vitale del mondo in cui viviamo.

