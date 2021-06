Con il cuore ancora lacerato dal dolore, Luna Shirin Rasia, fidanzata di Michele Merlo, ha voluto affidare ad Instagram il suo ultimo saluto al suo grande amore ed una solenne promessa al ragazzo che le ha dato forza.

Il toccante messaggio è accompagnato da alcuni scatti della coppia ritratta nella loro quotidianità, immagini che rendono quegli attimi immortali, un luogo senza tempo dove Lulu e Mike potranno stare insieme per sempre.





La fidanzata di Michele Merlo su Instagram: “Per sempre nel mio cuore”.

Quelle affidate al social sono le parole scritte da una giovane donna innamorata a cui il destino ha voluto negare quella promessa reciproca, il “per sempre insieme” che i loro cuori si sussurravano quando erano l’uno accanto all’altro. Sono le parole di Luna, la fidanzata di Michele Merlo, la sua dolce Lulu che oggi piange per quell’amore strappatole via troppo presto.

Per Michele Merlo il tempo si è fermato a soli 28 anni, l’ex concorrente di X-Factor (10° edizione) e Amici di Maria De Filippi (16° edizione) ha chiuso per sempre i suoi profondi occhi scuri nella tarda serata di domenica 6 giugno. Il giovane cantante, in arte Mike Bird, era stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per un’emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia fulminante che l’ha sorpreso nella notte tra giovedì e venerdì mentre era a cena con alcuni amici.

Un giovane “Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso” come lo ha descritto la conduttrice del noto talent show, un ragazzo che ha donato a Luna tanta gioia e tanta forza.

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo.”

Quello della fidanzata di Michele Merlo è un messaggio struggente e toccante ma al tempo stesso è una solenne promessa rivolta a colui che sicuramente vorrebbe vederla asciugarsi le lacrime e tornare a sorridere.

Attraverso le parole della giovane infatti si intuisce quanto lui l’abbia arricchita e quanto fosse importante la sua presenza per lei.

“Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri.”

Il saluto si conclude con un augurio per quel bellissimo angelo che d’ora in avanti veglierà su di lei: