Chi è veramente la presunta Denise Pipitone

Ci auguriamo tutti che Denise venga ritrovata al più presto, le dichiarazioni dell’ex PM Angioni avevano aperto uno spiraglio, un altro spiraglio alla speranza, ma, a quanto pare, la smentita non ha tardato ad arrivare.

Chi è la presunta Denise Pipitone? Milo Infante fa chiarezza

Milo Infante, giornalista Rai e conduttore di “Ore 14”, programma di inchiesta di Rai 2 ha usato il suo profilo Facebook per sgomberare il campo da ogni dubbio: “Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina. Oggi vive a Nizza col marito e la figlia. Peraltro anche lei nata a Mazara. Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti”, queste le parole del giornalista.

Ieri “Ore 14” aveva mostrato la foto, debitamente oscurata, di una famiglia e l’aveva presentata come una presunta Denise, a detta di qualcuno. Probabilmente quella immagine incarnava “l’ipotesi del momento”, ipotesi su cui presumibilmente stavano vertendo già gli accertamenti di “Ore 14”.

Piera Maggio richiama, a sua volta, alla cautela e al buon senso.

Intanto resta aperta la pista della donna Rom che Mariana, la giovane Rom naturalizzata italiana per adozione, avrebbe associato alla zingara che nel video di Felice Grieco accompagnava la presunta Denise nell’ottobre 2004. A questo punto la parola d’ordine resta veramente cautela.