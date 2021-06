Mani screpolate e sciupate: come porre rimedio

Nella vita delle mamme le mani sono state sempre protagoniste: attraverso le mani si ha cura, esse sono veicolo di amore e le carezze delle madri restano il più prezioso atto di care.

Nell’ultimo anno, in modo particolare, il ruolo delle mani è stato centrale, oggi è essenziale la loro protezione, che è legata a quella della salute intesa in maniera generale.

Così, specialmente per una mamma, l’importanza delle mani diviene rappresentativa di molti e diversi bisogni.

I nostri figli, i nostri compagni e noi stesse meritiamo carezze morbide e confortanti, le più morbide di sempre; in un mondo in cui il tatto, il contatto e il tocco sono così fortemente limitati dalla prudenza, le mani delle madri sono baluardo di amore; le nostre mani hanno superato un anno difficile e nel loro restare belle e femminili ci rappresentano come donne capaci di sintetizzare e superare tutto.

Non è così facile avere mani in salute, so che qualcuna di voi sta pensando a questo: al di là della poesia, molte mamme hanno le mani screpolate, aride e ruvide.

Proprio in ragione dell’igiene e della prudenza le mani, infatti, vengono disinfettate con grande frequenza, questo è doveroso ed è un bene in termini di salute e cautela, tuttavia i gel igienizzanti e l’eccesso di detersione aggrediscono il film idrolipidico della cute.

Come conciliare igiene e poesia, ovvero come avere mani perfettamente morbide e carezzevoli pur mantenendo alto lo standard igienico?

Questa domanda ricorre tra le mamme e anche tra gli uomini, quello che sto per svelarvi è un segreto di bellezza che io condivido con tutti in famiglia (il prodotto di cui vi voglio parlare può essere, infatti, anche una coccola per le mani dei papà).

Come avere mani perfettamente morbide e carezzevoli pur lavandole e igienizzandole spesso? La risposta deve passare per un’ulteriore domanda: come si nutrono le mani?

Burri e oli aumentano i grassi cutanei (i lipidi) che servono a proteggere, fare da barriera e allo stesso tempo idratano. Idrolipidico è un termine tecnico\medico che, seppur molto specifico, sintetizza tutto. Viene dall’unione di due parole greche: Υδρο (da cui il latino idro) che vuol dire acqua e da λιπός, che significa grasso. Una buona barriera di protezione idrolipidica, quindi, ha grassi e acqua a sufficienza.

Infilereste la mano in un guanto capace di donare alle mani esattamente questo duplice nutrimento (Υδρο + λιπός)?

Io l’ho fatto con Action Body Maschera Mani 5 in 1 di Mediterranea Cosmetics. Prima d’ora avevo provato le maschere guanto solo nei centri estetici (peraltro a prezzi proibitivi). Questa è una maschera guanto che non ha nulla da invidiare a quelle delle spa (ad un prezzo che resta, però, accessibile a tutti, tenendo soprattutto conto che in una confezione ce ne sono ben 2).

Chi mi segue sa che la mia attenzione principale va ai costi, che devono restare praticabili, e alla base naturale dei componenti principali. Questa maschera ha soddisfatto le mie aspettative sotto entrambi i punti di vista.

Io sono una sostenitrice del Burro di Karitè per la cura delle mani, più emolliente, idratante e rigenerante di altre basi naturali, oltre ad essere perfettamente rispettoso della barriera cutanea.

Qui il Burro di Karitè è associato all’Olio di Mandorle, elasticizzante oltre che idro-emolliente, e all’Olio di Cotone. Se il cruccio che vi fate sono le screpolature, il segreto di questo guanto sta esattamente in quest’ultimo ingrediente citato: rende la pelle più compatta.

A completare il lavoro ecco una base naturale che potreste scoprire per la prima volta: l’Urea con la sua azione esfoliante, favorisce il rinnovamento degli stati più profondi della pelle.

Vitamina E e Glicerina vegetale fanno il resto. Il risultato è un’epidermide ricompattata, morbida, nutrita profondamente e più tonica.

L’utilizzo è pratico e semplice: dopo aver lavato bene le mani si infila il guanto e si massaggia in modo che la crema si distribuisca uniformemente; si lascia in posa 15 minuti e poi, sfilato il guanto, si continua a massaggiare fino a completo assorbimento.

La prova dell’ottima riuscita viene dalla soddisfazione con cui i bambini si lasciano accarezzare.

Vale la pena ricordare che proteggere la pelle da lacerazioni e screpolature è anche una ragione di salute, pertanto una maschera come questa è sempre raccomandabile se le vostre mani sono secche e screpolate ed è bene usarla prima che le screpolature si aprano in lesioni e piaghette.