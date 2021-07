Su Vita da mamma parliamo spesso delle emozioni e dei sentimenti che prova una donna quando cerca di avere un figlio, turbamenti che possono rendere tale periodo difficile e non certo sereno, soprattutto quando i tentativi non danno gli esiti sperati.

Un mix di eccitazione, trepidazione e smarrimento che tiene con il fiato sospeso anche gli uomini, aspiranti futuri papà, che attendono con trepidazione il momento del fatidico annuncio.

Fatta tale premessa, diventa lecito domandarsi se sia possibile avere una brutta reazione ad un annuncio di gravidanza, soprattutto se giunto dopo mesi di speranzosi tentativi, ma leggendo la storia che qui di seguito vi proponiamo non c’è da stupirsi se i suoi protagonisti si siano sentiti alquanto feriti.





Brutta reazione ad un annuncio di gravidanza: lo sfogo.

Un utente di Reddit – portale di condivisione social made in USA – ha raccontato la sua storia sul sito americano chiedendo agli utenti se abbia esagerato ad avere una brutta reazione ad un annuncio di gravidanza.

L’uomo di 30 anni racconta che lui e la moglie 26enne stavano provando ad avere un bambino da circa 9 mesi e, pur essendo stati rassicurati e tranquillizzati, entrambi non hanno potuto fare a meno di stressarsi pensando ad un possibile problema di concepimento.

La mancata gravidanza però non ha fermato la donna dall’organizzare dei piccoli scherzi al marito, facendogli credere per due volte di essere rimasta incinta per poi ridere dell’espressione amareggiata e sconcertata del marito. Quest’ultimo si è detto ferito del comportamento della moglie, in particolare sono due gli episodi che lo hanno profondamente offeso ed irritato:

1 : la moglie gli ha mandato un messaggio mentre era al lavoro dicendogli di essere incinta. Al suo rientro a casa la donna ha riso in faccia al marito dicendogli che era uno scherzo;

: la moglie gli ha mandato un messaggio mentre era al lavoro dicendogli di essere incinta. Al suo rientro a casa la donna ha riso in faccia al marito dicendogli che era uno scherzo; 2: la moglie gli ha rivelato di essere incinta ed ha filmato la reazione del compagno durante l’annuncio, continuando a registrare anche dopo avergli rivelato lo scherzo; in seguito ha condiviso il video con la sua famiglia, trovando la cosa divertente.

“Le ho detto che non ho apprezzato il modo in cui ride di una cosa seria e poi mi ha fatto credere che fosse vero solo per rovinare la mia felicità” ha dichiarato l’uomo.

Dati i precedenti, non c’è da sorprendersi se al terzo tentativo della donna, l’unico vero, l’aspirante neo papà abbia avuto una brutta reazione ad un annuncio di gravidanza.

“Ieri sera eravamo a casa dei miei genitori quando ha detto che aveva un regalo per me. Ha fatto portare da mia sorella un piccolo orsacchiotto con un biglietto e me l’ha dato. Ero nervoso e preoccupato che mi avesse fatto uno dei suoi scherzi davanti alla mia famiglia. Ho letto la nota che aveva l’orsacchiotto e diceva che sarei diventato papà”.

È stato proprio allora che l’uomo ha avuto una brutta reazione ad un annuncio di gravidanza, convinto di esser vittima dell’ennesimo scherzo infatti l’ignaro futuro papà si è alzato di scatto dalla sedia, ha gettato il foglietto sul tavolo e, rivolgendosi alla compagna, le ha intimato di smetterla di prendersi gioco di lui su un argomento così serio e delicato.

“Le ho detto che avevo chiuso con la sua mancanza di rispetto per la cosa più importante con cui stavo lottando e che includere anche i miei genitori nel suo scherzo era stato un colpo basso”.

Solo l’intervento della sorella è riuscito a sedare gli animi, la stessa ha rivelato di aver visto con i propri occhi il test di gravidanza positivo, confermando all’uomo la veridicità dell’annuncio. Come se non bastasse, essendo all’oscuro dei precedenti scherzi, i genitori dell’uomo hanno rimproverato il figlio per aver rovinato quel momento così bello.

“Mi sentivo sia felice che devastato perché pensavo stesse facendo di nuovo lo stesso scherzo e ne avevo abbastanza. Mia moglie si è arrabbiata e ha litigato con me in macchina dicendo che le ho rovinato la gioia e l’ho fatta sembrare orribile di fronte alla mia famiglia”.

Ma non è tutto! Una volta tornati a casa, la moglie ha raccontato tutto alla madre che non ha esitato un attimo a rimproverare l’uomo, accusandolo della mancanza di rispetto avuta nei confronti della moglie.

“Mi ha detto che ho rovinato il momento che stava aspettando da così tanto tempo e che ricorderà la mia reazione per il resto della sua vita”.

Ora l’uomo si interroga sulle sue responsabilità e sull’aver avuto una brutta reazione ad un annuncio di gravidanza, una notizia che attendeva da così tanto tempo e per la quale ha sofferto davvero molto.

Ma è stato davvero lui a rovinare quel momento così importante? Voi cosa ne pensate?