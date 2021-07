Come idratare il viso: Beauty Pack di Cibdol

Beviamo ogni qual volta abbiamo sete e siamo educate, anche come mamme, a considerare l’importanza dell’acqua per la buona salute e il perfetto equilibrio del corpo. Meno spesso però valutiamo debitamente l’importanza di far bere la pelle, sopratutto quella del viso.

La vita delle mamme è un’avventura impegnativa: dal risveglio alla sera gli impegni si sommano e le responsabilità riguardano più gli altri che non noi stesse, il benessere dei figli viene prima di tutto, poi ci sono i compagni, i nonni, la casa e il lavoro. Siamo programmate per dare e questo è un fatto inequivocabile.

Tuttavia perdere di vista il proprio benessere non è giusto ed è persino controproducente per la famiglia tutta: una mamma che non si cura di se stessa, dentro e fuori, è una mamma stanca, affaticata, inghiottita in uno soltanto dei suo ruoli, ovvero l’essere madre.

Ma una mamma è e resta prima di tutto una donna, a Lei va riconosciuto il diritto alla bellezza, al riguardo e alla coccola: ogni mamma merita un po’ di spazio e tempo per se stessa.

Quando ho messo al mondo il mio primo bambino ero poco più che una ragazzina, scelsi un pediatra scafato che, con la sua aria da nonno amorevole, per prima cosa mi disse: “Se sta bene la mamma sta bene tutta la famiglia”, ho fatto mio questo motto e lo ripeto spesso.

Noi mamme, del resto, abbiamo il dono di essere felici con poco: bastano 15 minuti davanti allo specchio di casa e una coccola beauty per farci star bene.

Oggi Vitadamamma apre virtualmente con voi il Beauty Pack di Cosmetici Naturali con CBD di Cibdol

Perché idratare la pelle è importante? Partiamo da una domanda tanto comune quanto importante.

Secchezza, desquamazione, invecchiamento sono determinati dall’aridità cutanea.

Una pelle idratata è meno esposta alla formazione di rughe e in generale un buon nutrimento cutaneo previene l’invecchiamento, l’incarnato appare più compatto, più luminoso e più rimpolpato.

La pelle secca si “rompe”, è questo un dato poco considerato ma reale: la cute è composta da strati di fibre elastiche e collageniche, un’eccessiva secchezza ne depaupera l’integrità e i segni dell’invecchiamento, come le stesse rughe, altro non sono che l’effetto di questo depauperamento progressivamente preceduto da perdita di tono e opacità cutanee.

Cibdol, con i suoi prodotti di bellezza al CBD per viso, labbra e occhi, porta a casa delle mamme, in un unico cofanetto, un kit completo per la cura i l’idratazione del viso.

Idratare il viso significa nutrirlo in ogni suo aspetto

L’incarnato merita una crema giorno e una notte, la prima riesce a:

sostenere il trucco,

schermare dalle alle aggressioni esterne, nello specifico quella che vi presentiamo è una crema dotata anche di una protezione solare 15,

nutrire il viso nelle lunghe ore del giorno senza lasciare spazio all’aridità cutanea;

la seconda, invece, offre alla pelle l’opportunità di un nutrimento a riposo con la massima penetrazione dei componenti rimpolpanti, idratanti e emollienti.

Leggete sempre l’etichetta

Legger l’etichetta è fondamentale perché per idratare il viso sufficientemente non basta la dicitura “crema idratante”:

gli “ingredienti” , indicati sulle confezioni, sono ciò di cui la vostra pelle letteralmente si ciberà.

Chi mi segue sa che punto a tre componenti essenziali quando scelgo il “cibo” per la mia pelle:

le vitamine e la crema Crema Giorno al CBD FPS 15, che vi suggerisco di provare, ne contiene due essenziali: la C ed E,

e la crema Crema Giorno al CBD FPS 15, che vi suggerisco di provare, ne contiene due essenziali: la C ed E, gli oli, qui l’olio di calendula la fa da padrone insieme ai burri: il burro di karité e uno dei punti di forza della Crema Giorno al CBD.

Perché per idratare la pelle è importante l’associazione di una crema notte?

Nello specifico, la Crema notte al CBD fa da potenziamento a quella giorno grazie alla sua azione rigenerante: la pelle a riposo, non stressata né dal trucco né da agenti esterni, sempre impegnativi da sostenere, si lascia penetrare e l’azione proficua di oli e burri si massimizza.

Perché sono necessari prodotti specifici per il contorno occhi (come il Gel Occhi con CBD) e labbra (come il Balsamo Labbra al CBD)?

Lo strato cutaneo è più delicato nel contorno occhi, peraltro è lì che i segni della stanchezza si annidano e diventano visibili nelle occhiaie; allo stesso modo, le labbra sono diversamente vascolarizzate e necessitano di una idratazione rimpolpante diversa dalla cute del viso.

La mia esperienza con il Beauty Pack di Cosmetici Naturali con CBD:

La mia esperienza con Cibdol Beauty è una medaglia a due facce poiché ho aperto il cofanetto insieme a mia mamma e lo stiamo usando in due: una donna giovane e una nonna possono trovare la stessa soddisfazione con queste creme, ve lo assicuro!

La crema giorno lascia la pelle liscia e idratata anche se, ad assorbimento compiuto, stendete sul viso il vostro MakeUp. Anzi, si presta particolarmente bene all’esigenza di noi donne di truccarci perché si assorbe molto velocemente lasciando la pelle nutrita ma asciutta e liscia, caratteristiche essenziali per una base trucco perfetta.

La crema notte è più compatta, estremamente rimpolpante, riattivante al punto tale che al risveglio la misura della differenza è visibile ad occhio nudo.

Entrambe le creme danno un grande senso di freschezza e ne basta una quantità veramente minima per un risultato sorprendente.

Fidatevi dei contorno occhi con la punta a sfera: la sfera aiuta a distendere la giusta quantità di prodotto e contemporaneamente esercita un micromassaggio che riattiva il microcircolo cutaneo. Picchiettate con i polpastrelli sulla zona delle occhiaie appena dopo aver massaggiato con la sfera e sentirete la pelle bere e l’area sotto l’occhio nutrirsi. Questo prodotto è estremamente fluido, cosa molto gradevole perché, complice il massaggio delicato della sfera, il contorno occhi Cibdol idrata in profindità, non appiccica e riesce a distendere subito la cute.

Il lip balm è il prodotto della Beauty Pack di Cosmetici Naturali con CBD che preferisco: il profumo delicato, la consistenza burrosa, l’effetto rimpolpante lo rendono unico!

Sia in inverno che in estate portatelo sempre in borsa, sulle labbra ne basta un velo per ottenere una profonda sensazione di freschezza. La protezione delle labbra dagli agenti atmosferici è spesso trascurata, senza contare che un velo di bellezza in trasparenza può essere molto più bello e coinvolgente di un rossetto coprente.

Se alle mamme va il messaggio di concedersi uno spazio per se stesse, ai papà va quello di regalare alle compagne un momento di coccola. Vita da Mamma torna ad ospitare un prodotto di qualità accessibile a tutte le tasche, perciò, se regalerete il Beauty Pack di Cosmetici Naturali con CBD alla vostra “mamma” porterete a casa un momento di gioia, uno di bellezza con qualità professionale e prodotti garantiti e uno di rilassamento. Tutto questo avrà un piccolo prezzo con un grande risultato: l’amore, quello donato e quello ricevuto da una donna che si sente considerata,ben voluta e compresa.