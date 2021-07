A quasi 40 anni dalle nozze della compianta zia Lady Diana con il principe Carlo, la nipote Kitty Spencer è convolata a nozze con il fidanzato Michael Lewis, un matrimonio blindatissimo ma rigorosamente made in Italy.





Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, si è sposata a Roma.



Classe 1990, nata il 28 Dicembre, Lady Katherine “Kitty” Eleanor Spencer, ora coniugata Lewis, modella di professione e aristocratica per discendenza, è la primogenita di Charles Spencer, nono conte Spencer, fratello minore di Lady Diana, e dell’ex modella britannica Victoria Lockwood, prima moglie del conte (la coppia si è sposata nel 1989 ed ha divorziato nel 1997).

Bella come la madre, Kitty Spencer ha però ereditato il fascino magnetico, dolce ed etereo di sua zia Diana, prematuramente scomparsa il 31 Agosto 1997 in un incidente stradale.

Dopo aver rimandato le nozze a causa della pandemia – l’evento si sarebbe dovuto svolgere lo scorso anno ma, a causa delle ristrettezze imposte dall’emergenza sanitaria, i novelli sposi si sono visti costretti a rinviare la cerimonia nuziale – sabato 24 Luglio la giovane modella inglese ha finalmente detto “Sì” al compagno di 31 anni più grande di lei (e di 5 anni più grande del conte Spencer, padre della sposa).

La cerimonia si è svolta pochi giorni prima del 40esimo anniversario di nozze di Lady Diana e del principe Carlo, il matrimonio principesco infatti fu celebrato il 29 luglio 1981 nella Cattedrale di St. Paul.



Grande assente di questo royal wedding è stato il conte Charles Spencer, secondo il magazine Hello! il padre della sposa non ha potuto accompagnare la primogenita all’altare, nè presenziare ai festeggiamenti, a causa di un recente infortunio alla spalla che comprometteva la sua libertà di movimento.

Tuttavia Kitty Spencer non ha percorso la navata da sola, ad accompagnarla infatti c’erano i suoi due fratelli Louis Spencer, Visconte di Althorp, e Samuel Aitken, quest’ultimo nato dal secondo matrimonio della madre.







Le nozze di Kitty Spencer: i 5 abiti della sposa.



I festeggiamenti per il matrimonio di Kitty Spencer e Michael Lewis sono iniziati venerdì 23 luglio, giorno in cui si è tenuta la festa prenuziale, e terminati domenica 25 luglio con un pranzo conclusivo. In questo lasso di tempo, la sposa ha indossato 5 favolosi abiti di alta moda che portavano la firma di Dolce&Gabbana, celebre brand di cui l’aristocratica modella è global ambassador.

La nipote di Lady Diana ha indossato dapprima un abito in tulle celeste con fiori ricamati a punto e croce.







Nel suo “grande giorno” Kitty Spencer ha indossato un magnifico e maestoso abito da sposa in pizzo in stile vittoriano creato in esclusiva per lei.







E altri due abiti per la cena nuziale: uno realizzato in organza dipinta a mano con aggiunta di fiori e cristalli, l’altro interamente ricamato con perline d’oro e d’argento.



A glimpse at the #AltaModa gowns created exclusively by Dolce&Gabbana for #LadyKittySpencer on the most important day of her life. The looks included a double organza hand-painted silk gown embellished with flowers and crystals.

Picture by #GermanLarkin#DGCelebs #DGFattoAMano pic.twitter.com/gcdw4dDtkv — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) July 26, 2021





Ultimo, ma non meno importante, un abito di seta decorato con paillette, nastri e fiori.



Lady Kitty Spencer chose to wear Dolce&Gabbana on the most important day of her life. For this unique event, #DolceGabbana created a number of exclusive hand-made gowns. #DGCelebs #DGFattoAMano pic.twitter.com/FCz9RK6QdA — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) July 25, 2021





Anche la location scelta per le nozze è made in Italy, Kitty Spencer e Michael Lewis hanno infatti preferito Villa Aldobrandini a Frascati come sfondo per il loro “giorno” dimostrando un forte amore per la nostra terra.



Villa Aldobrandini, en Frascati 😍

Lady Kitty Spencer y Michael Lewis: la majestuosa villa en la que se han casado y todas las curiosidades https://t.co/x67cxjOJBE — Teresa Reyna 😷 (@MadridTrc) July 26, 2021





Cosa ne pensate degli abiti della sposa?