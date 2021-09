Ritorno a scuola: gioielli personalizzati come regalo di buona fortuna

Back to school non vuol dire semplicemente ritorno a scuola, non di rado la ripresa della vita scolastica coinvolge anche la motivazione del bambino, la sua fiducia in se stesso e la capacità di riadattarsi ai ritmi e agli equilibri dei lunghi mesi di lavoro.

Come mamme, come possiamo aiutare i nostri figli?

Possiamo creare una routine ordinata che riequilibri, pian piano, le giornate riportandole alle abitudini e ai tempi dei mesi lavorativi;

È utile praticare un pò di training mentale , che non vuol dire necessariamente studiare, per quello ci saranno le giornate di scuola, ma significa leggere, fare puzzle, giochi di logica e cruciverba per bambini;

Possiamo, poi, preparare l’occorrente per la scuola lasciando ai nostri figli la libertà di scegliere i propri materiali a seconda dei gusti personali.

Ciò che più conta è, però, far capire ai bambini che la mamma sarà sempre con loro, anche se la scuola, il lavoro e gli impegni ci separeranno per alcune ore al giorno. Qui subentra la testimonianza tangibile del “porto sicuro”: i bimbi devono avere la percezione reale e concreta che il genitore, la mamma o il papà, ma anche i nonni, la famiglia e la casa, largamente intesa, siano il rifugio a cui fare capo sempre.

Ritorno a scuola: regaliamo un simbolo a tutti i nostri figli

La buona sorte non è un’idea astratta, è una costruzione: ciascuno di noi, sin da piccolino, costruisce la sua fortuna affrontando la vita con positività, coraggio e potendo sempre far rientro nel suo “porto sicuro”. Sforziamoci di trasmettere questo messaggio ai bambini.

Un piccolo regalo di buona fortuna che accompagni il corredo scolastico può rappresentare il giusto sprone alla positività e può incarnare l’idea di contatto costante tra mamma e bambino.

Voglio condividere con voi un ricordo che mi è caro: quando mia figlia aveva bisogno di sentirmi vicina, nei primi giorni dell’asilo e nei primi delle elementari, mi sfilavo un braccialetto o una collana e lasciavo che lo indossasse lei.

Una collana per mamma e figlia, dei gioielli personalizzati per la famiglia, per rappresentarla e portarla con sé, possono essere un regalo significativo in occasione del back to school alle porte.

Regalare gioielli personalizzati per il ritorno a scuola:

Il gioiello che intendo regalare a mia figlia quest’anno è davvero speciale: una collana per mamma e figlia personalizzata con mini illustrazione firmata Merci Maman, porterà l’incisione “Sempre al tuo fianco” e, collegata al suo cuore, inciso finemente su una bellissima medaglietta, sarà il nostro simbolo di contatto.

Per le piccole principesse si potrebbe optare anche per un comodo Bracciale Liberty a fascia.

Merci Maman realizza gioielli personalizzati, si tratta di gioielli incisi a mano che nell’arte orafa vogliono dare voce all’amore familiare. La personalizzazione, che avviene nei laboratori di Parigi, infatti, dà vita a incisioni eleganti e delicate che rendono questa linea adatta ai più piccoli.

Bracciali e collane sono leggeri ma d’effetto, raffinati ma di stile, ottimi di qualità e, soprattutto, rappresentativi.

Li trovate tutti nella linea back to school di Merci Maman.