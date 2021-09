Gravidanza di Kate Middleton: l’annuncio del 4° Royal Baby è vicino?

C’è chi rintraccia un ulteriore indizio nel fatto che non è stata data conferma ufficiale della presenza dei Duchi al matrimonio del fratello di Kate, nemmeno una foto condivisa né “rubata”. Mentre la stampa britannica ammette la presenza della la Duchessa alla cerimonia, assieme al marito William avrebbe preso parte al matrimonio del fratello (tenutosi lo scorso weekend nel sud della Francia), ma Buckingham Palace non dà conferme.

A quanto pare è stata la pandemia a ritardare il quarto Royal Baby, William e Kate avrebbero accantonato l’idea in ragione dell’emergenza sanitaria, ma ora i tempi sarebbero maturi e da 60 giorni la Duchessa non prende parte a eventi ufficiali, non si fa vedere e, quel che è certo, è che nessuna vacanza era stata annunciata. Fonti vicine ai Duchi, sostengono che Kate avrebbe sempre voluto il quarto figlio, mentre William ha avuto bisogno della spinta positiva della moglie, infatti, inizialmente sarebbe stato convito di essere appagato dalla sua paternità tris.

A quanto pare William e Kate avrebbero da sempre voluto avere una famiglia numerosa, dopo la pandemia una nuova gravidanza di Kate Middleton sarebbe un messaggio di speranza, non trascurabile in relazione alla loro condizione di futuri possibili Re e Regina del Regno.

Quando si vestono i panni di un personaggio pubblico, le scelte private non possono sempre rimanere tali, più è esposto il personaggio più la vita personale e quella condivisa con il mondo si confondono e mescolano. Questo è ciò che accade ai Duchi di Cambridge, anche rispetto ad ogni singola gravidanza di Kate Middleton. I rumors su una quarta cicogna in arrivo sono sempre più insistenti.

