Famiglia significa ricordi, momenti speciali vissuti con le persone che più amiamo, istanti che restano scolpiti nella mente ma soprattutto nel cuore, gelosamente custoditi per un’intera vita.

Mamma Béatrice lo sa bene, una consapevolezza che l’ha spinta ad andare ben oltre il semplice ricordo, trasformando quei momenti di vita così speciali in qualcosa di tangibile, in gioielli incisi a mano, unici come le storie che raccontano.

Gioielli personalizzati Merci Maman, la storia di mamma Béatrice.

Béatrice de Montille è una mamma di quattro bambini, una donna che, grazie alla sua creatività, ha dato vita al suo sogno: creare accessori personalizzati, gioielli unici con cui poter celebrare la maternità ed il magico legame che si crea tra madre e figlio/a.

Tutto ha avuto inizio nell’ottobre del 2007, in quel dì di Londra, a Fulham per l’esattezza. Proviamo ad immaginare la scena:

Béatrice è nella cucina della sua casa, probabilmente sta riordinando, con lei ci sono i suoi bambini, i suoi doni più preziosi con i quali ha un legame unico. Nella sua mente si forma un pensiero, più simile ad un desiderio, trovare gioielli personalizzati sui quali far incidere i suoi ricordi più speciali e renderli eterni.

Così comincia la sua ricerca ma i risultati non sono quelli sperati, nessuno degli accessori personalizzati trovati soddisfa le sue aspettative.

Ma mamma Béatrice non si abbatte e, armata della sua creatività e di quella particolare scintilla che le madri ben conoscono, decide di mettersi all’opera e, facendosi spazio tra il disordine del tavolo della sua cucina, inizia a lavorare. Realizza così un bracciale personalizzato, il primo di una lunga serie di gioielli famiglia, gioielli personalizzati donna in seguito contraddistinti dal marchio Merci Maman®.

Merci Maman® – “Grazie mamma”, traduzione letterale dal francese – è nata semplicemente così, tra il caos casalingo di una donna che ha creduto nel suo sogno, una mamma che, ancora oggi, realizza regali unici per le altre mamme, accessori personalizzati che custodiscono i loro ricordi più cari, gioielli famiglia sui quali sono incise le loro storie.

Come accaduto nel 2014 quando Pippa Middelton ha commissionato per la sorella Kate un gioiello regalo Merci Maman®, una collana, in seguito chiamata “La Collana della Duchessa”, realizzata per la nascita del principe George.

Il monile includeva un ciondolo con inciso a mano il nome “George” e la sua data di nascita, oltre ad un piccolo charm a forma di cuore con incisa l’iniziale del papà, il principe William.

Il prossimo ottobre mamma Béatrice festeggerà il 14° anniversario di questo suo incredibile viaggio, una magica favola iniziata nella sua cucina e proseguita nell’ufficio a Fulham, la sua prima “fabbrica” di gioielli personalizzati e incisi a mano, venduti attraverso il sito web Merci Maman®, a cui si sono aggiunti gli atelier di Londra, Parigi e Berlino.

Un’avventura iniziata in solitaria che le ha permesso di formare una vera e propria comunità di donne, molte delle quali mamme, e celebrare quell’immenso e sempre più complesso mondo della maternità, così ricco di sfumature, di amore, di sogni ma soprattutto di ricordi speciali.