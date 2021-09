Come prendersi cura della pelle dopo l’estate.

Prendersi cura della pelle non significa lavarsi semplicemente il viso, sebbene questa è la prima azione di care a cui istruiamo persino i nostri bambini. Il viso ci rappresenta, quello delle mamme porta su di sé le tracce della stanchezza e spesso delle notti spezzate da pianto, poppate e cambi di pannolino. In modo particolare la cura della pelle è essenziale dopo l’estate quando il sole ci ha baciate, sì … ma l’abbronzatura pian piano ci lascia non senza qualche traccia di aridità cutanea.

L’eredità del sole estivo, infatti, può essere una secchezza cutanea spesso concausa del progredire dell’invecchiamento e delle prime rughe.

Come allontanare stanchezza e preoccupazione dal volto delle mamme? E come idratare la pelle dopo l’estate per rinnovarla in giovinezza? Queste domande sono accomunate da una risposta semplice: prendetevi cura di voi con una maschera viso.

A discapito di quanto si possa credere circa la cura della pelle, è possibile dedicare a se stesse uno spazio beauty anche in economia e nella privatezza della casa. Possono farlo anche le mamme che hanno poco o pochissimo tempo.

Le maschere per il viso sono defaticanti, nutrienti, rimpolpanti, ce ne sono tante quante le esigenze della cute.

Perché ogni mamma ha diritto alla sua maschera per il viso e perché questo può farle veramente bene?

Va detto che non basta una maschera per essere felici ma una buona maschera per il viso può rappresentare un’opportunità di rilassamento non secondaria. Inoltre dopo l’estate la pelle ha bisogno di attivare una rigenerazione che parte dal nutrimento profondo: la cute deve bere e perché ciò sia possibile va trattata con prodotti specifici.

Una maschera è uno spazio di privatezza che la mamma riserva a se stessa, è gradita sempre la collaborazione del papà o dei nonni, anche se in questo scritto vi sveliamo le maschere salva tempo, ovvero quelle più adatte alle mamme molto indaffarate.

Cari papà e cari nonni sappiate che una mamma felice è una donna che sa mettere il bambino nelle braccia di chi vuole bene ad entrambi e, allontanandosi anche solo per poco dalla sua creatura, sa prendersi un po’ cura di sé.

Douglas Profumerie è un luogo a portata di clik dove ogni mamma può trovare il suo prodotto, ovvero quello capace di soddisfarne il bisogno più specifico, sia esso legato alla tipologia di pelle che alle esigenze di tempo.

Una mamma indaffarata può optare per una maschera salva tempo, lo sono quelle preformate in tessuto, come la Lift-Mask di Filorga Maschere (adatta a chi, dopo l’estate, vuole ridare tenore alla pelle e arrestare l’avanzare del tempo) oppure la Ginger Leaf & Hibiscus Firming Maschera Kiehl’s da notte (adatta a chi vuole rinnovare la cute dormendo). Una mamma che ha la possibilità di concedersi un suo tempo può riempire un bagno caldo e mettere in posa per 10-15 minuti una maschera HeyCutie! By Lolla – Face Mask Maschera di Cosmyfy.

Perché vi consiglio Douglas Profumerie e non un altro sito? Perché è fornitissimo e la ricerca della migliore maschera spazia tra le differenti esigenze, tutte chiaramente specificate ed esplicate a corredo di ogni prodotto.

Dopo l’estate ricordate che la pelle ha bisogno di bere, le pelli più mature hanno bisogno di un buon trattamento liftante e tutte le mamme meritano un viso purificato. Scegliete dunque la vostra maschera sulla base di queste esigenze, rispondendo alla domanda che lo specchio vi restituisce. Ma il consiglio pratico più corretto è il seguente: alternate maschere diverse tra loro dando alla pelle la possibilità di soddisfare più bisogni, fatelo tenendo conto che una maschera alla settimana sarà benefica per il vostro viso e sarà il vostro momento di felicità.