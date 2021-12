Quali film, lungometraggi d’animazione e pellicole classiche potremo gustarci durante le feste natalizie insieme a tutta la famiglia?

Come già accaduto in passato, anche quest’anno Vita da mamma vi propone l’elenco dei film di Natale in TV 2021 da poter vedere con i propri figli, da soli o in compagnia del proprio partner, e ricreare in famiglia quell’inconfondibile e sempre affascinante atmosfera natalizia.

Film di Natale in TV 2021: tutta la programmazione natalizia.

A differenza degli anni precedenti, i film di Natale in TV 2021 da poter vedere insieme a tutta la famiglia non saranno tantissimi, complice la presenta di diverse piattaforme streaming a pagamento che, in un certo qual modo, hanno “fagocitato” buona parte dei lungometraggi che eravamo abituati a vedere in televisione durante le feste natalizie.

Moltissimi classici Disney (non tutti per fortuna!), pellicole considerate un vero e proprio must di questo periodo, saranno infatti trasmessi solo sulla piattaforma Disney+, mentre i canali in chiaro, ossia quelli non a pagamento e visibili sul digitale terrestre, ne trasmetteranno solo alcuni che si alterneranno con altre pellicole tipiche di questo periodo.

Ma vediamo nel dettaglio cosa trasmetteranno i canali in chiaro, Rai e Mediaset in primis. Vi ricordiamo che la programmazione natalizia riportata qui di seguito sarà aggiornata costantemente e che potrà subire eventuali variazioni che le singole reti televisive potranno effettuare all’ultimo minuto.

Buona visione!

Film di Natale in TV 2021 – Lunedì 6 Dicembre:

14:06 L’olio di Lorenzo su Iris;

15:20 I misteri di Shadow Island – L’ultimo Natale su Paramount channel;

21:10 Christmas Wonderland su Paramount channel;

21:10 Un amico molto speciale su La5;

21:30 Spider-man: far from home su TV8.

Film di Natale in TV 2021 – Martedì 7 Dicembre:

13:00 Daffy Duck acchiappafantasmi (animazione) su Boing;

17:45 Il Natale dei cuccioli su TV8;

19:50 Space Jam su Boing;

su Boing; 21:25 True Lies su 9 TV;

23:35 Se scappi ti sposo su 9 TV;

Film di Natale in TV 2021 – Mercoledì 8 Dicembre:

9:10 Tom & Jerry e la favola dello Schiaccianoci su Cartoonito;

12:38 Un amico molto speciale su La5;

13:50 Tom & Jerry e la fabbrica di cioccolato;

14:46 Operation Christmas su Canale 5;

15:20 Pegasus magico pony su Paramount channel;

18:30 Tom & Jerry: piccoli aiutanti di Babbo Natale;

19:25 Polar Express ;

; 20:00 Alvin superstar su K2;

21:00 Oliver Twist su Iris;

21:10 L’asilo dei papà su Paramount channel;

21:20 Guardiani della Galassia vol.2 su Italia 1;

su Italia 1; 21:25 Remi su Rai 1;

su Rai 1; 23:00 Spy Kids 4: è tempo di eroi su Paramount channel.

Film di Natale in TV 2021 – Giovedì 9 Dicembre.

13:40 The good witch – un amore di strega su Paramount channel;

21:10 Love Actually – L’amore davvero su La5;

21:10 30 anni in 1 secondo su Paramount channel;

21:21 IT: Capitolo 2 su Italia 1;

23:00 Sydney White – Biancaneve al college su Paramount channel;

Film di Natale in TV 2021 – Venerdì 10 Dicembre:

13:40 Natale a Pemberley Manor su Paramount channel;

15:20 12 regali su Paramount channel;

20:00 Miraculous World: New York – Eroi Uniti (animazione) su Super!

Film di Natale in TV 2021 – Sabato 11 Dicembre:

7:46 Lupin The 3RD – La pagina segreta di Marco Polo (animazione) su Italia 1;

10:35 Miraculous World: Shanghai – La leggenda di Ladydragon (animazione) su Super!;

13:46 Dragon – La storia di Bruce Lee su Italia 1;

su Italia 1; 13:50 Barbie e la ricerca dei cuccioli;

16:15 Anche gli angeli mangiano fagioli su Rete4;

18:32 Ocean’s thirteen su Iris;

20:25 I Miei Amici Tigro e Pooh – Il Musical di Tigro e Pooh (animazione) su Rai YoYo;

20:40 La regina delle nevi 2 (animazione) su Rai Gulp;

21:20 Il Grinch su Italia 1;

su Italia 1; 21:20 Il Principe d’Egitto (animazione) su TV 2000;

(animazione) su TV 2000; 21:30 Un Natale da Cenerentola su TV8;

23:10 The Mask 2 su Italia 1.

In aggiornamento…