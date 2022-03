Accogliere Bambini ucraini: come aiutare

La guerra in Ucraina è arrivata improvvisa e divampante, la situazione è in costante evoluzione. Mentre continuano i bombardamenti, le strade di Kiev sono presidiate dai soldati e i cieli rotti dal suono del conflitto in molti si chiedono se sia possibile o meno accogliere bambini ucraini. È certo che l’accoglienza dei bambini è un impegno sul territorio ucraino e su quelli confinanti dove sono stati allestiti già molti campi di accoglienza per i profughi di guerra, prevalentemente donne e bambini in fuga dall’orrore.

Ma noi possiamo accogliere bambini ucraini nelle nostre famiglie?

Aibi.it, Amici dei Bambini, chiarisce che “al momento non ci sono ancora le condizioni per potere accogliere minori ucraini in fuga dalla guerra”. Tuttavia si auspica l’apertura di un corridoio umanitario che garantisca ai bambini un affido temporaneo sicuro e, in vista di ciò, chiunque può dichiarare la propria disponibilità alla accoglienza. Potrebbe rendersi necessaria anche l’accoglienza di nuclei familiari, a seconda di come gli scampati dalla guerra arrivino in Italia.

Che cos’è l’affido internazionale, ovvero quello strumento che (in teoria) permetterebbe di accogliere bambini ucraini

L’affido internazionale è un istituto di diritto internazionale e come tale ad esso sottostà un iter legislativo:

si configura come un provvedimento temporaneo , quindi il bambino non verrebbe adottato dalla famiglia italiana ma solo affidato ad essa;

, quindi il bambino non verrebbe adottato dalla famiglia italiana ma solo affidato ad essa; ha lo scopo di tutelare i minori vittime della guerra, ma si articola in vista di un re-inserimento dei bambini nella famiglia di origine una volta cessato il conflitto e la condizione di pericolo attuale.

Cosa accede se sul territorio italiano arriva un bambino ucraino non accompagnato

Se sul territorio del nostro Paese arriva un bimbo ucraino solo, cioè non accompagnato da un parente prossimo e maggiorenne, la situazione che si configura è quella di un minore non accompagnato. Anche questo è un istituto giuridico disciplinato dalla legge: il minore, che ha raggiunto il territorio italiano in questa condizione, viene affidato alle autorità è può essere dichiarato idoneo ad un affido temporaneo presso una famiglia italiana.

Ci sono anche molti bambini ucraini che già hanno un rapporto di familiarità con l’Italia, si tratta di quelli che trascorrono nel nostro paese le vacanze estive. Numerose associazioni si stanno muovendo per portare in Italia i bambini interessati da questi progetti solidali. Allo stesso modo vi sono famiglie italiane che avevano già avviato un iter di adozione internazionale per bambini ucraini, orfani sin da prima del conflitto, qui l’intervento delle autorità si rende necessario per accelerare l’iter e far sì che la guerra non inibisca il processo di adozione.

Secondo le stime dell’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati sono oltre 360mila gli ucraini che sono riusciti a fuggire sin ora, ma il numero è destinato a salire in modo esponenziale.

Domanda di disponibilità all’affido temporaneo di bambini ucraini, come farla e come aiutare

L’Associazione Cittadini del Mondo OdV Cagliari e della Federazione AVIB raccoglie le disponibilità delle famiglie italiane.

Mentre per aiutare è possibile fare capo anche alla Onlus Soleterre che continua a prodigarsi per la cura dei bambini malati di tumore, lo scopo, in questo momento, è proteggerli dai bombardamenti cercando, per quanto possibile di assicurare loro le terapie necessarie a mantenerli in vita.