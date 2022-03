Aurora Ruffino e Lino Guanciale sono i protagonisti di Noi fiction di Rai 1, il remake italiano della celebre e amata serie televisiva americana This is us, un family drama che racconta, per l’appunto, le vicende di una famiglia che, nonostante il dolore e le avversità della vita, coltivano un legame indissolubile. Perché “Non c’è un tu, un io, un loro. C’è un noi. Noi siamo legati dall’amore.” ed è questo il vero significato della parola famiglia.

Noi fiction di Rai 1: il remake italiano di This is us.

Noi fiction di Rai 1 è la storia di una famiglia osservata in un ampio arco temporale, si parte dagli anni ’80 fino ad arrivare a oggi, un racconto che segue tre periodi distinti ma collegati tra loro:

il passato di Rebecca e Pietro : il loro matrimonio, la nascita e la crescita dei loro figli nonché la decisione che ha cambiato per sempre le loro vite;

: il loro matrimonio, la nascita e la crescita dei loro figli nonché la decisione che ha cambiato per sempre le loro vite; il presente di Claudio, Caterina e Daniele : i tre fratelli si ritroveranno a dover fare scelte molto importanti che cambieranno radicalmente le loro vite;

: i tre fratelli si ritroveranno a dover fare scelte molto importanti che cambieranno radicalmente le loro vite; il futuro della famiglia Peirò.

Come per la serie originale – ricordiamo che questo telefilm è il remake italiano di “Thi is us” – la narrazione di Noi fiction di Rai 1 è dunque concentrata sui punti focali della vita dei protagonisti, come l’incontro tra Rebecca e Pietro, la nascita della loro famiglia, i Peirò, l’arrivo dei loro 3 gemelli, la perdita di uno di loro, la scelta dell’adozione e la crescita di tre bambini che, una volta raggiunta l’età adulta, dovranno fare i conti con le loro insicurezze e quei problemi irrisolti che non permettono loro di realizzarsi a pieno nella vita.

Come detto in apertura di articolo, i ruoli principali sono stati affidati agli attori Lino Guanciale (L’Allieva, Mare fuori) e Aurora Ruffino (Braccialetti rossi) che interpretano rispettivamente Pietro Peirò (nella serie originale Jack Pearson, interpretato da Milo Ventimiglia) e Rebecca (in Thi is us Rebecca Pearson, interpretata da Mandy Moore.

Accanto a loro i figli:

Claudio , interpretato da Dario Aita (nell’originale è Kevin Pearson interpretato da Justin Hartley );

, interpretato da (nell’originale è interpretato da ); Caterina “Cate”, personaggio affidato a Claudia Marsicano che riprende quello di Kate Pearson interpretato da Chrissy Metz ;

“Cate”, personaggio affidato a che riprende quello di interpretato da ; Daniele interpretato da Livio Kone (nell’originale è Randall Pearson interpretato da Sterling K. Brown).

Sin dalla prima puntata lo scenario familiare si presenta come tragico e non certo facile da poter gestire: è il 1984 e, nel giorno del compleanno di Pietro, Rebecca si appresta a dare alla luce i loro tre bambini. Nonostante l’ottimismo del neo papà, il parto si rivela non facile, a seguito di complicazioni la coppia perderà uno dei suoi bambini. Nonostante ciò e nonostante il dolore e lo strazio per quel figlio che non potranno mai veder crescere, marito e moglie decidono di seguire il loro cuore ed il desiderio di donare ancora amore.

Nel reparto neonatale dell’ospedale, in una culla posta accanto ai loro due gemelli c’era un bambino di colore, un neonato che nelle ore precedenti era stato trovato abbandonato davanti una caserma dei vigili del fuoco, un piccolo che aveva bisogno di una famiglia.

Noi fiction di Rai 1: una serie TV che parla di famiglia.

Come This is us, Noi fiction di Rai 1 è il racconto di una famiglia, un legame inscindibile, un sentimento d’amore incondizionato e talmente forte da riuscire a superare ogni distanza, non soltanto fisica, e ad alleviare qualunque dolore.

È la forza trainante che sprona un genitore a crescere i propri figli nel migliore dei modi, a proteggerli, a guidarli ma soprattutto a sostenerli. Non è un percorso facile e spesso, soprattutto nei momenti di disperazione, si perse il senso di quel “noi” e ci si lascia sopraffare da un egoistico “io”.

“Noi è la capacità di riuscire a stare insieme nonostante tutte le turbolenze della vita. È quell’amore che lega le persone, le relazioni e fa sì che si riesca a superare ogni tipo di problema. Però “noi” racchiude anche l’“io”. Per trovare la felicità e l’armonia nelle relazioni è molto importante. Una persona deve partire da sé per poter essere in grado di dedicarsi agli altri”.

È quanto afferma Aurora Ruffino in un’intervista a Hot Corn, lei che, interpretando Rebecca in Noi fiction di Rai 1, ha vissuto quattro diverse fasi della vita, l’evoluzione di una donna che da giovane ribelle che rifiutava categoricamente l’essere relegata al solo ruolo di mamma muta il suo essere in modo graduale fino a diventare una nonna dedita alla famiglia, la sua famiglia.

“Quando ho iniziato a girare la serie, ho avuto un rifiuto della maternità: il dolore che ho provato interpretando Rebecca è stato così forte che ho pensato: “Ma no, chi me lo fa fare?”. E poi, alla fine delle riprese ho provato l’emozione opposta: l’amore ha prevalso sulla paura del dolore. Lo considero il dono di Rebecca per me”.

Aurora Ruffini, classe 1989, oggi afferma di mettere se stessa al primo posto ma di desiderare presto una famiglia, quel “noi” costruito insieme al fidanzato francese Maxime.