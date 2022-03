L’annuncio di una gravidanza è sempre un momento particolarmente speciale, accolto con grande gioia dai componenti della famiglia. Sarà così per tutti? Purtroppo, per quanto sconcertante, non è possibile dare una risposta positiva a questa domanda.

A dimostrazione di ciò il racconto di una donna in dolce attesa del suo primo figlio che, affranta dal trattamento che le ha riservato la madre di suo marito, si è sfogata in rete affermando che la suocera ignora la gravidanza perché lei non è sua figlia.





Suocera ignora la gravidanza: futura mamma furiosa.

In un post anonimo pubblicato sulla piattaforma americana Reddit, la donna ha raccontato la sua eccitazione e gioia nell’annunciare la sua prima gravidanza ad amici e parenti, un momento particolare e speciale rovinato dalla suocera che, al contrario di ogni ovvia previsione, si è mostrata completamente disinteressata all’imminente arrivo del nipotino.

“Poche settimane fa io e mio marito abbiamo annunciato che presto avremo il nostro primo bambino (siamo davvero felici)! I miei genitori sono assolutamente entusiasti […] non riuscivano a smettere di parlarne […] Ovviamente abbiamo condiviso la notizia anche con la famiglia di lui. Dire che la reazione è stata deludente sarebbe un eufemismo”.

Come è facile intuire, le premesse non sono affatto allegre, la futura mamma racconta che, quando la suocera apprende della gravidanza, la donna non si è affatto congratulata con la coppia, al contrario ha iniziato a chiedere quando la figlia (sorella del marito dell’utente anonima – ndr) l’avrebbe sorpresa con la notizia della sua dolce attesa.

“Non si è affatto premurata di chiedermi della mia gravidanza – racconta l’utente – e, se si presenta, ignora tutti i sintomi che sto avendo”.

La suocera ignora la gravidanza della nuora ma non si limita solo a quello, le fa pesare anche il suo forte desiderio di avere un nipotino dalla figlia, cognata della futura mamma, incitando quest’ultima a chiedere informazioni alla sorella di suo marito:

“Riferendosi al futuro bambino di sua figlia, mi ha chiesto ‘Puoi parlarle e vedere quali sono i suoi piani? Non vedo l’ora che arrivi mio nipote!!!’. È arrivata al punto di dirmi che dovrei iniziare a pensare a cosa voglio fare per il baby shower del figlio di mia cognata, perché dovrei essere io a realizzarlo. Lei non è nemmeno incinta!!!!!!!!!!!!!!”.

Sconfortata e affranta dal trattamento ricevuto, la donna si è sfogata in rete chiedendo consiglio, ma soprattutto domandando agli altri utenti del forum se fosse lei ad avere un atteggiamento sbagliato nei confronti della madre di suo marito.

“Mi sento come se mi aspettassi troppo da questa donna, ma un po’ di decenza umana mentre faccio un essere umano che è imparentato con lei sarebbe carino. Mi fa ammalare”.

La donna infine rivela di aver deciso, in accordo con il marito, di non permettere alla suocera di incontrare il nipote quando nascerà, tuttavia non nega che questa scelta la fa sentire sbagliata, come se stesse usando il suo bambino come “arma” contro la donna che avrebbe dovuto manifestare un forte interesse per il suo imminente arrivo.

Voi come avreste reagito? Avete vissuto un’esperienza simile?