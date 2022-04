Cos’è l’amore? Nessuno mai potrà definirlo con certa oggettività poiché esistono tante forme d’amore quante persone innamorate vi sono (e vi sono state) sulla faccia della terra. Ciascuna coppia sviluppa una propria declinazione del verbo amare. E ciascuno di noi si confronta con le declinazioni altrui, le osserva, le considera, le “studia”. Così, senza nemmeno rendercene conto, ci confrontiamo anche con gli amori dei vip (come l’amore tra Belen e Stefano De Martino, quello tra Michelle Hunziker e Trussardi, ma volendo potremmo tornare indietro nel tempo fino a Sandra e Raimondo Vianello).

Che cos’è l’amore

Non sempre si tiene in debito conto che il modo in cui amiamo ha radici profonde che si ramificano nel nostro passato: impariamo ad amare attraverso le emozioni stimolate dal contatto fisico con mamma e papà, dalla relazione con i fratelli, i nonni, i pari, le maestre. Più confortanti sono le risposte che traiamo dagli atti d’amore, sin da bambini, più il nostro cervello (e con lui anche il cuore) ci rende capaci di manifestare i sentimenti in modo libero e incondizionato. L’esperienze d’amore, poi, non smettono mai di condizionarci, nemmeno in età adulta. L’amore, dunque, non è imprevedibile in sé, esso è imprevedibile perché dipende da una combinazione enorme di fattori è soggettivo e dinamico e le sue declinazioni non sono mai banali.

Questa premessa era necessaria prima di annunciare il “possibile” ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, anzi il possibile lieto fine

Già prima della dichiarazione di Belen a Le Iene (quando alla domanda di telespettatrice a riguardo di Stefano lei ha lasciato chiaramente intendere dell’avvenuta reunion della coppia), era noto a tutti che Belen e Stefano De Martino “non si fossero mai lasciati” completamente: Belen è comparsa spesso accanto a Stefano. Rispetto ad Antonio, papà di Luna Marì, che sceglie la riservatezza mentre ha cura con dedizione della figlia; Stefano De Martino si è mostrato sempre più propenso a vivere il rapporto con Belen alla luce del sole, quasi a non volerlo mai “interromper”.

Ha detto di lei che va e viene da casa sua e non ha nascosto che entrambi dispongono delle chiavi dell’appartamento dell’altro. Questo è amore, sappiatelo! Si tratta di un equilibrio (tanto delicato quanto curato) che si radica negli affetti profondi e in quei sentimenti da cui sono nati i figli.

Nel rapporto con Stefano e Antonio Belen fa scuola: il rispetto tra ex deve sopravvivere alle fratture, alla disgregazione della passione e dell’amore. Ma questa sopravvivenza (con cui molte mamme moderne devono fare i conti) non può essere né invocata né costruita in nome dei figli, si tratta di qualcosa che ha a che fare con la relazione tra persone che si sono amate. Cercare di costruire il rinnovato rapporto tra ex solo in nome dell’amore per i figli è una distorsione: confonde il senso del dovere con l’amore. Una pacifica separazione deve essere legata alla coppia stessa, ne sono responsabili mamma e papà, e va costruita sulla base della vita condivisa.

Se mamma e papà sono capaci di non far sentire i figli responsabili della loro relazione, i bambini restano tutelati e conservano una identità libera anche nell’alveo di una famiglia allargata, separata o divorziata. In altre parole un papà e una mamma che continuano a rispettarsi perché si sono amati, e conservano il valore di quell’affetto, sapranno essere più disponibili e accoglienti verso i figli perché non caricheranno i bambini di nessuna responsabilità.

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme?

“Ho una sana abitudine da un po’ di anni a non parlare di queste cose perché ho capito sulla mia pelle, per tutelare tutti i miei affetti, compreso mio figlio che adesso ha 9 anni, conviene non aggiungere altro a tutto quello che scrivono le persone, io glisserei e andrei avanti ”, è così che il ballerino non ha né confermato né smentito le voci che lo rivedono e rivogliono accanto a Belen. La dichiarazione è stata rilasciata nel salotto televisivo di Verissimo.

La scintilla, anzi il fuoco tra Belen e Stefano De Martino, scatta nel 2012 sul palcoscenico di Amici 11. Lo tsunami Belen investe l’allora relazione del ballerino con la cantante Emma. Il 9 aprile 2013 dalla loro unione nasce Santiago, e lo stesso anno, il 20 settembre 2013, i due si giurano amore eterno andando all’altare.

La prima separazione arriva nel 2015, nel 2019 si riavvicinano facendo sognare gli ammiratori con le foto di una vacanza familiare in Marocco, poi di nuovo tempesta, ma questa volta la lontananza porta Belen a cercare l’amore altrove e il 12 luglio 2021 la nuova strada sentimentale della showgirl si rischiara con lo sguardo profondo di Luna Marì.

Quando l’amore con Spinalbese svanisce, Belen, mamma bis, ritrova di nuovo lui, Stefano De Martino, ma questa volta potrebbe essere per sempre?

Le favole sentimentali ci hanno abituato a costruire il “per sempre” su un più “alt(r)o” concetto di perfezione sociale: ci illudiamo che per essere eterno un amore debba essere fiabesco e idilliaco. L’amore, invece, si muove su un continuum, su una linea temporale che attraversa ogni spazio del vivere, ogni istante del vissuto, ogni momento dell’essere, ma al contempo pretende una costante relazione con l’altro, l’altra metà della mela, colui o colei che ci accompagna.

Possiamo sempre essere nello stesso qui emotivo e dove fisico? Certamente no, ed è per questa ragione che l’amore inciampa sulle differenze, sulle diverse aspettative, sulle immaginazioni lontane. Amare vuol dire superare gli intoppi. Siamo abituati a pensare che un vaso rotto non possa mai essere aggiustato o che, quantomeno, una volta ricomposto non potrà mai essere bello come la sua prima versione integra, ma non è così, non con riguardo ai sentimenti di coppia.

Lasciando da parte le favole, la vita è fatta di inciampi e ciascuno si rialza a proprio modo; alcune coppie sanno farlo porgendosi la mano, indipendentemente da quanto sia grande la falla o il sasso che li ha fatti cascare in terra. Il dolore, nei limiti della propria morale e del proprio spazio di tolleranza, può essere fortificante, può rappresentare il luogo della conoscenza più profonda e un fiore può nascere anche dall’asfalto.

Belen e Stefano potrebbero non lasciarsi mai più perché potrebbero aver raggiunto la più profonda consapevolezza sul dolore dell’altro, sulla reciprocità dei sentimenti e sul bisogno di stare insieme. Questo è di insegnamento per tutti, questo dà speranza ed è quel che accade in molte coppie e in molte famiglie sorrette da un amore vero e non “illusorio”.

I fattori che possono incidere su una coppia sono tanti, non solo il tradimento, ciascun dolore può o non può rimarginarsi a seconda di due fattori: come viene percepito da ciascuna parte e come viene condiviso nella coppia. Intanto, ad onor del vero, nessuna conferma o smentita compare suo profili social della coppia (quello di Belen o quello di Stefano)