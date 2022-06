Riesci a trovare l’elefante in questa illusione ottica?

Non tutti sono in grado di riuscire a trovare l’elefante disegnato nell’immagine reperita attraverso il web e proposta qui di seguito. Si tratta di un rompicapo che sta spopolando in rete, divenuto virale dopo esser stato condiviso da un famoso Tiktoker.

Hectic Nick, star del social network cinese che pubblica rompicapi, indovinelli e test, ha sfidato i suoi quasi 4 milioni di followers a risolvere questa illusione ottica fornendo un prezioso aiuto.

Trova l’elefante nascosto nell’immagine.

Nel lanciare la sua ennesima sfida ai numerosi utenti di TikTok, Hectic Nick ha dichiarato che solo l’1% delle persone è in grado di risolvere questo enigma. Il giovane ha inoltre fornito un importante aiuto per la risoluzione del gioco ed ha invitato tutti alla condivisione del test.

“Solo l’uno per cento delle persone può trovare l’elefante nascosto in questa immagine. Non è facile, ma ecco un suggerimento!”.

🎥 Can you spot the elephant in this optical illusion? https://t.co/xV1gjWn4tY pic.twitter.com/K9A2Qny0zR — New York Post (@nypost) June 2, 2022

A questo punto Hectic Nick fornisce un indizio che per molti si è rivelato fondamentale per la risoluzione del rompicapo (per me lo è stato sicuramente!).

“Prova a capovolgere il telefono, così dovresti riuscire a trovarlo. Invialo ad un amico e guarda cosa succede”.

Trovare l’elefante: la soluzione

Come detto in precedenza, il suggerimento del Tiktoker ha aiutato me e molti altri a trovare l’elefante nascosto all’interno dell’immagine; visto sotto questa nuova ottica, l’animale appare ben più evidente di quanto si possa immaginare.

Tuttavia, nonostante l’aiuto dato da Hectic Nick, c’è chi sotto il suo post ha dichiarato di non essere riuscito a trovare l’elefante. Se anche tu fai parte del gruppo di coloro che non hanno risolto l’enigma, ecco un video esplicativo che mostra la soluzione finale.