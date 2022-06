Dove andare in vacanza con i bambini? Rispondere a questa domanda non è facile perché non tutti abbiamo le medesime esigenze. Nella scelta del luogo di villeggiatura infatti giocano un ruolo chiave i criteri di valutazione che possono variare di famiglia in famiglia. Tuttavia è possibile prendere in considerazione alcune “varianti base” come:

l’età dei figli;

il budget familiare;

la possibilità di spostamento (come raggiungere il luogo, quanto dista la spiaggia dall’hotel, ecc.);

hotel family friendly, ossia alberghi dotati di confort e attrezzature per i bambini di ogni età.

Oltre questo, nonché alle varianti specifiche per ogni famiglia, bisogna tener conto del fattore divertimento. La vacanza deve essere per ogni singolo membro della famiglia un’occasione di svago, intrattenimento e relax che soddisfi tutti. Ecco perché un luogo di villeggiatura family friendly deve essere nel contempo ricco di attrattive per i bambini (parola d’ordine: mai annoiarsi!) e rilassante per gli adulti (non bisogna ignorare gli interessi di mamma e papà).

Strutture family friendly con le piscine più belle.

Qui di seguito vi proponiamo una piccola classifica, stilata secondo il nostro personale gusto, delle strutture turistiche per famiglie con le piscine più belle.

1 – Camping Village Marina di Venezia

Si tratta di un villaggio e campeggio fronte mare situato nella penisola di Cavallino Treporti, tra Venezia e Lido di Jesolo, che consente di vivere una vacanza nella natura all’insegna del divertimento. L’attrazione principale è l’Aqua Marina Park, un parco acquatico con 10 piscine, tra cui:

Toboga;

Laguna per bambini con gli scivoli;

Piscina olimpionica;

Piscina per bambini con castello e area giochi;

Piscina ad onde.

Grazie alla qualità delle sue aree, il campeggio è stato classificato con 5 stelle mentre gli speciali programmi per bambini suddivisi per età lo rende un perfetto family friendly.

Le piscine più belle in riva al mare: Camping Village Marina di Venezia – Foto diritto d’autore bimboinviaggio.com

2 – Vivosa Apulia Resort.

È un family hotel a 4 stelle situato in Salento che rappresenta la perfetta combinazione tra le piscine più belle ed il limpido mare della Puglia meridionale. La struttura si trova a Marina di Ugento (LE), più esattamente nel parco naturale regionale Litorale di Ugento. L’Hotel è dotato di una grande area piscine che comprende:

una grande piscina centrale: 4 vasche su più livelli divise da piccole aiuole che formano giardini fioriti;

una piscina con scivoli d’acqua adatta a bambini e ragazzi;

una baby piscina: profonda solo 40 cm e leggermente ombreggiata, è adatta ai piccolissimi da 0 a 3 anni.

Il complesso turistico offre diverse attività, tra cui l’adventure park, adatte ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 15 anni. Per gli adulti invece c’è la Vivosa Spa, centro benessere con sauna e criosauna, percorso kneipp, docce emozionali e molto altro.

Le piscine più belle in riva al mare: Vivosa Apulia Resort – Foto diritto d’autore bimboinviaggio.com

3 – Thermana Park Laško.

Dall’Italia alla Slovenia il passo è breve. A Laško, città termale nella Slovenia orientale, troviamo un centro termale per famiglie con annesso parco acquatico. La sua particolarità sono le piscine riscaldate interne ed esterne che garantiscono divertimento per i piccoli e relax per i grandi. Tra le piscine indoor, collocate sotto la cupola di vetro, troviamo:

Piscina ricreazionale con cascata;

piscina per bambini;

spazio per lo Kneeipping;

3 vasche idromassaggio.

Tra le piscine outdoor invece ci sono:

piscina grande;

piscina per bambini;

scivolo grande;

tobogan;

piscina ricreazionale collegata con quella interna.

Il Thermana Park Laško comprende un family hotels a 4 stelle con prezzi accessibili e soggiorni gratuiti per i bambini fino a 5 anni.

Le piscine più belle in riva al mare: Thermana Park Laško – Foto diritto d’autore bimboinviaggio.com

4 – Isamar Holiday Village.

Situato a Isola Verde, frazione di Chioggia (Ve), questo villaggio e campeggio per famiglie affaccia direttamente sulla spiaggia ed è dotato di un Parco Acquatico con 6 piscine, scivoli e giochi. Tra le piscine troviamo:

piscina riscaldata per bambini con scivoli;

piscina laguna con giochi d’acqua;

piscina riscaldata di 40 m;

piscina relax situata di fronte al ristorante;

piscina con nuoto controcorrente;

idromassaggio.

I bambini da 0 a 3 anni soggiornano gratis mentre l’animazione è garantita ai bimbi e ai ragazzi dai 4 ai 16 anni. Il divertimento per i piccoli è assicurato grazie anche alla presenza di un parco giochi, ai castelli gonfiabili, ad un campo da minigolf e una pista con le macchinine.

Le piscine più belle in riva al mare: Isamar Holiday Village – Foto diritto d’autore bimboinviaggio.com

L’immagine di copertina e quelle a corredo dell’articolo sono foto di repertorio. Diritto d’autore: bimboinviaggio.com