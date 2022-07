Mio marito guarda i film porno, perché lo fa?

La sfera intima, tanto per una coppia quanto per un singolo individuo, uomo o donna che sia e qualunque età abbia, risente dell’influenza culturale, religiosa e familiare del contesto in cui i soggetti sono calati. Accade così, nella commistione tra tabù, costrutti culturali e retaggi di un’educazione antica, che atti comuni di completamento della sessualità, come la masturbazione, vedere i film porno o condividere fantasie erotiche col partner, divengano peccaminosi, ovvero sbagliati. Molte donne, per esempio, restano scioccate nello coprire che il marito guarda film porno o pratica autoerotismo.

Mio marito guarda film porno, perché lo fa?

La pratica dell’ autoerotismo va osservata e interpretata come atto naturale di conoscenza del proprio corpo e sperimentazione del piacere, il film porno è uno stimolatore la cui fruizione non è necessariamente rivelatrice di una devianza.

Per quanto possa essere sbagliato, è facile che le donne reagiscono a simili scoperte con pensieri negativi: la cultura in cui siamo immersi ci suggerisce che ciò è sbagliato e, pertanto, la prima cosa da fare, secondo l’opinione comune, è indagare le motivazioni dell’errore. Mosse da questa intenzione, le donne, il cui marito guarda film porno, si chiedono perché lo fa. È altrettanto facile che rispondano a se stesse, e in loro discolpa, aggiungendo di essere convinte di dare al partner abbastanza stimoli appaganti: “Non sono una donna casta; mi vesto in modo provocante; non gli faccio mancare niente, eccetera”.

Alla scoperta dell’universo auto-erotico del partner non devono corrispondere pensieri autoaccusatori: “Non sono abbastanza per lui; non gli ho dato abbastanza; non gli piace fare l’amore con me, eccetera”. L’universo sessuale personale va rispettato e non confuso con quello di coppia. Un buon suggerimento, invece, è quello di introdurre i film porno nella routine sessuale della coppia facendone un’arma comune.

Se mio marito guarda i film porno, perché non guardarli insieme?

Il porno che non abbia altre implicazioni (ovvero un semplice porno girato tra adulti, fosse anche corredato da pratiche di sesso non convenzionali, come sesso a tre o a quattro, scambi di coppia, eccetera) non è altro che una via d’accesso alle fantasie più intime, quelle che ‘individuo può credere inconfessabili e tenere nascoste e che, invece, potrebbero stimolare la coppia a dare qualcosa in più alla propria intimità.

Mio marito guarda i film porno, io ne sono gelosa

La gelosia è un sentimento che non resta mai slegato dalla moralità, pertanto molte donne vivono la fruizione dei porno come un tradimento, ma non lo è! La mossa vincente potrebbe essere quella di prendere il porno, piuttosto, come un invito ad arricchire la vita di coppia. Resta salvo che anche le fantasie intime, tanto quelle svelate al partner quanto quelle personali, hanno un limite morale che va sempre rispetto.

Scoprire che marito guarda i film porno, che fare. Diritto d’autore: thevisualsyouneed ©123RF.com con licenza d’uso

Quando diventiamo coppia, soprattutto rispetto all’educazione di noi donne nel progresso verso la vita matura col partner, nessuno ci suggerisce mai che la vita familiare ci “costringerà” a sperimentare diversi tipi di comunicazione con la persona che amiamo.

Il ruolo della comunicazione nella vita intima

La vita di coppia pretende anche una comunicazione in ambito sessuale e questa deve essere in grado di superare tabù e pregiudizi. Il sesso, dunque, non è solo un atto fisico, esso è un incontro che si consuma a livello mentale ed emotivo molto prima di quanto non si consumi col corpo. Giudizi, tabù e preconcetti possono alimentare paure e creare distanze, senza trascurare che negli anni cambia il corpo, cambia la mente e cambia anche la sessualità.

Sperimentare un linguaggio libero e complice, invece, può aiutare la coppia a strutturare un dialogo intimo capace di risolvere nuovi bisogni con maggiore potenzialità di adattamento al mondo esterno.

Mio marito guarda film porno: che fare

In conclusione, se scopri che tuo marito guarda i film porno e ti senti subito ferita, piegata sotto il peso di qualcosa che ti scatena gelosia, disagio e persino rabbia, respira e: