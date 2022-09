Regina Elisabetta: news sulla sua salute

Aggiornamento delle 19:43: La Regina Elisabetta è morta, si è spenta pacificamente questo pomeriggio ne dà notizia il sito ufficiale con la sua pagina completamente nera in segno di lutto. L’annuncio ufficiale alle 19:30 ora Italiana.

The Queen, la Regina Elisabetta II, aveva 96 anni, il suo è stato un regno lungo e ricco di storia, molta fatta di persone e sentimenti, innovazioni e cambiamenti. L’ultima apparizione della sovrana l’ha cristallizzata in tutta la fragilità della sua età: affaticata, dimagrita e con le mani livide, è questa l’immagine della Regina accanto alla neo premier Liz Truss, che ha voluto comunque ricevere al castello di Balmoral.

In queste ore Elisabetta è stata posta sotto stretto controllo medico, mentre la famiglia più prossima è volata alla volta del castello di Balmoral e la neo Premier ha ricevuto la notizia del peggioramento delle condizioni di salute della Sovrana mentre era in aula.

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta preoccupano il mondo intero

I medici non hanno nascosto le preoccupazioni, i conduttori della Bbc sono in diretta vestiti di nero, l’aereo della famiglia reale è atterrato in Scozia, ad Aberdeen, portando accanto ad Elisabetta tutti i suoi figli. C’è il legittimo errerete al trono, Carlo, giunto per primo insieme a Camilla, ci sono i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della Regina Elisabetta.

Ai figli si è unito anche il principe William, nipote e secondo in linea di successione dopo suo padre, quel principe che il popolo, forse, vorrebbe come Re, ma questo non potrebbe accadere senza l’abdicazione del primogenito di Elisabetta e Filippo, ovvero di Carlo.

Le fonti stampa confermano che anche Harry è in viaggio per raggiungere la nonna al suo capezzale. Manca la duchessa di Cambridge rimasta a Windsor con George, Charlotte e Louis. Forse non conta tanto che i bambini oggi abbiano cominciato il nuovo anno scolastico quanto piuttosto rileva il peso emotivo di un dolore così significativo e condiviso col mondo. Un lutto e l’idea della sofferenza provata da una persona cara hanno sempre rilevanza su bambini tanto piccoli, peraltro già gravati dalla responsabilità inconsapevole dei loro stessi titoli. Forse anche Meghan manca all’appello per ragioni similari, almeno momentaneamente.

L’annuncio Bbc che interrompe i programmi

La Bbc ha interrotto i programmi per annunciare la criticità delle condizioni della sovrana e, in realtà, tra i provvedimenti che il governo dovrebbe mettere in campo in caso di lutto c’è anche un black out dei social media pubblici.

In caso di morte della Sovrana era già stabilito dai protocolli di corte che il sito di Buckingham Palace presentasse solo una pagina nera con una sintetica dichiarazione a conferma del luttuoso accaduto. In segno di cordoglio tutte le pagine social ufficiali del governo, ovvero quelle caratterizzate dall’indirizzo gov.uk, presenteranno un banner nero.

Carlo potrebbe diventare il Re d’Inghilterra

A Carlo spetteranno subito compiti istituzionali, primo tra tutti un colloquio con la prima Ministra e un discorso ufficiale. Trattandosi di una figura storica oltre che istituzionale e di così grande importanza, sono molte le formalità collegate a questo momento difficile, intanto è stato interrotto il cambio della guardia a Buckingham Palace e un cartello capeggia davanti al palazzo reale a Londra con la scritta: “Niente cambio della guardia oggi”.

Il Corriere della Sera riportava la dichiarazione di Richard Sumner, corrispondente della BBC esperto della famiglia reale, che avrebbe confermato che “la situazione è seria” aggiungendo: “Chi l’ha vista dice che mentalmente è lucidissima, e molto interessata a tutto”, ma sembra che “il suo corpo inizi a perdere colpi, benché non sia ancora chiaro in che modo, o quanto seriamente“.