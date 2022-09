Eliminare peli di cane e gatto in lavatrice

Chi ha un animale domestico sa di quanto amore e quanta cura necessita, in particolar modo quelli dalla folta peluria che “spargono” i loro peli ovunque. Esistono diversi trucchi per eliminare i peli di cane e gatto in lavatrice, seguirli con regolarità evita che questo comune e fastidioso problema si trasformi in un vero e proprio dramma.

Eliminare i peli degli animali prima del lavaggio in lavatrice

Seguendo la regola del “prevenire è meglio che curare”, non bisogna mai sottovalutare i trattamenti preliminari. In poche parole bisogna pretrattare i vestiti o la biancheria prima di lavarli in lavatrice. Questo passaggio è fondamentale ai fini di un’ottimale manutenzione dell’elettrodomestico il cui funzionamento potrebbe essere compromesso dall’eccessiva quantità di peli.

Durante il lavaggio infatti i peli si uniscono all’acqua formando delle minuscole masse grumose o ciuffi che possono attaccarsi ai tessuti o, peggio ancora, ad alcune parti della lavatrice rovinandola. Vi è inoltre il rischio che, una volta entrati nei tubi di scarico, questi ciuffi possano intasare l’elettrodomestico.

Per questo motivo è consigliabile eliminare i peli di cane e gatto dai vestiti e dalla biancheria di casa prima di effettuare il lavaggio in lavatrice.

Come pretrattare il bucato

Il primo consiglio è quello di spazzolare regolarmente il proprio animale domestico in modo da poter raccogliere la maggiore quantità di peli prima che questi si diffondano in tutta la casa. Successivamente si passa alla rimozione dei peli dalle superfici di casa (passare l’aspirapolvere ogni giorno) e dal bucato. Infine si provvederà a rimuovere la maggior quantità di peli sui capi da lavare optando per uno dei seguenti metodi:

Scotch o rullo levapeli: per eliminare i peli dai vestiti o dalla biancheria di casa (lenzuola, coperte, ecc.) sarà sufficiente passare sui capi dello scotch o un rullo levapeli;

per eliminare i peli dai vestiti o dalla biancheria di casa (lenzuola, coperte, ecc.) sarà sufficiente passare sui capi dello scotch o un rullo levapeli; Guanti di gomma o monouso: che siano biancheria da casa o tappeti, la cuccia dell’animale o il divano, i comuni guanti da cucina o quelli monouso in nitrile o lattice possono essere un’ottima soluzione. Il procedimento è il seguente: indossare il guanto e “accarezzare energicamente” la superficie da pulire. La frizione genera elettricità statica che farà attaccare i peli al guanto o farà formare dei piccoli ciuffi di peli ben visibili e facili da rimuovere. In alternativa si può utilizzare anche delle vecchie calze di nylon.

Una volta ridotta la quantità di peluria dalla biancheria e dai vestiti, si procede con l’eliminare i peli di cane e gatto in lavatrice.

Donna pulisce i vestiti col rullo levapeli, gatto sul divano osserva – Foto diritto d’autore: dariakulkova© 123RF.com – ID Immagine: 162110254 con licenza d’uso.

Come eliminare i peli di cane e gatto in lavatrice

Prima di mettere i panni nella lavatrice è necessario:

Sbattere i capi : è un’azione spesso ritenuta banale ma aiuta a rimuovere parte dei peli rimasti sui tessuti;

: è un’azione spesso ritenuta banale ma aiuta a rimuovere parte dei peli rimasti sui tessuti; Mettere i capi in ammollo in una bacinella con acqua e ammorbidente: questa operazione permette di ammorbidire le fibre e i tessuti e a far staccare i peli più facilmente.

Cosa mettere in lavatrice per rimuovere i peli di cane e gatto

Dopo aver pretrattato i capi, si passa al lavaggio in lavatrice. Questa operazione non necessita di particolari accortezze, si procederà come di consueto usando i soliti prodotti e seguendo le indicazioni riportate sulle etichette dei capi. Tuttavia, al fine di rimuovere i peli di cane e gatto in lavatrice, sarà possibile mettere in lavatrice insieme ai capi uno dei seguenti oggetti:

Spugna : si tratta del metodo più comune, economico ed efficace per catturare i peli degli animali. Basterà mettere una spugna nel cestello insieme ai panni, scegliendo tra quelle usate per la doccia o, meglio ancora, quelle per lavare i piatti che hanno il lato morbido (giallo) e il lato ruvido (verde);

: si tratta del metodo più comune, economico ed efficace per catturare i peli degli animali. Basterà mettere una spugna nel cestello insieme ai panni, scegliendo tra quelle usate per la doccia o, meglio ancora, quelle per lavare i piatti che hanno il lato morbido (giallo) e il lato ruvido (verde); Oggetto in silicone : in commercio esistono diversi oggetti acchiappapeli realizzati in silicone. In alternativa è possibile usare un vecchio stampo da forno o per il ghiaccio. Il funzionamento è uguale a quello della spugna: i peli si attaccheranno al silicone e non verranno dispersi nell’elettrodomestico;

: in commercio esistono diversi oggetti acchiappapeli realizzati in silicone. In alternativa è possibile usare un vecchio stampo da forno o per il ghiaccio. Il funzionamento è uguale a quello della spugna: i peli si attaccheranno al silicone e non verranno dispersi nell’elettrodomestico; Accessori catturapeli : coni, sfere, dischetti e palline sono solo alcuni degli oggetti presenti in commercio ed hanno tutti la medesima funzione, ovvero catturare i peli di cane e gatto in lavatrice. Come per i precedenti, anche questi vanno aggiunti direttamente nel cestello e lasciati agire durante il lavaggio;

: coni, sfere, dischetti e palline sono solo alcuni degli oggetti presenti in commercio ed hanno tutti la medesima funzione, ovvero catturare i peli di cane e gatto in lavatrice. Come per i precedenti, anche questi vanno aggiunti direttamente nel cestello e lasciati agire durante il lavaggio; Pet bag: è un sacco, solitamente realizzato in polipropilene, dove riporre gli accessori o i capi del proprio animale prima di metterli in lavatrice col resto del bucato. In questo modo si potrà effettuare un unico lavaggio pur tenendo separati i propri vestiti da quelli dell’animale. La pet bag è realizzata in modo tale da permettere il passaggio dell’acqua e del detersivo e, nel contempo, trattenere all’interno i peli.

Palline cattura peli per lavatrice – Foto diritto d’autore: liudmilachernetska© 123RF.com – ID Immagine: 187402688 con licenza d’uso.

Ricorda di pulire la lavatrice

In ultimo, ma non meno importante, è la pulizia della lavatrice. Una volta ultimato il lavaggio, è necessario pulire il cestello con un panno in microfibra bagnato e ben strizzato per rimuovere eventuali peli. Per lo stesso motivo è importante anche la pulizia del filtro al fine di evitare un intasamento del tubo di scarico.