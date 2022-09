Legenda rigature dei quaderni: come scegliere il quaderno giusto, codici

L’acquisto di un quaderno può sembrare un’azione semplice tuttavia può rivelarsi più complessa del previsto, soprattutto per i genitori che si approcciano per la prima volta alla scuola. Scegliere il quaderno giusto per la classe del proprio figlio può difatti diventare una vera odissea. Per questo motivo Vita da mamma vi propone una guida semplice per la scelta delle quadrettature e rigature dei quaderni per le scuole elementari, medie e superiori.

Quaderni per la scuola: quale scegliere

Il trucco nella scelta dei quaderni sta tutto nel saper interpretare i codici usati dalle case produttrici per descrivere il prodotto venduto. Si tratta di lettere e numeri che identificano le diverse tipologie di quaderni, siano essi a quadretti o a righe, che cambiano a seconda della classe e della scuola frequentata.

Per evitare di effettuare un acquisto errato, i genitori devono imparare a scegliere il quaderno giusto. Per farlo bisogna tener conto delle seguenti caratteristiche:

dimensione ;

; grammatura ;

; quadrettature e rigature dei quaderni.

Come scegliere le dimensioni dei quaderni per la scuola

I formati più utilizzati nelle scuole primarie e secondarie sono:

maxi : chiamato anche quadernone , si tratta di un quaderno scolastico in formato A4 che misura 21 cm × 29,7 cm. È maggiormente usato nelle scuole elementari pur trovando largo impiego anche nelle scuole secondarie;

: chiamato anche , si tratta di un quaderno scolastico in che misura 21 cm × 29,7 cm. È maggiormente usato nelle scuole elementari pur trovando largo impiego anche nelle scuole secondarie; mini : è il quaderno vero e proprio, più piccolo del precedente, misura 15 cm x 21 cm ( formato A5 ) ed è usato nelle scuole medie o superiori;

: è il quaderno vero e proprio, più piccolo del precedente, misura 15 cm x 21 cm ( ) ed è usato nelle scuole medie o superiori; ad anelli: è un raccoglitore al cui interno vanno inseriti dei fogli appositi, usato non di frequente nelle scuole di secondo grado.

Come scegliere la grammatura dei quaderni per la scuola

La grammatura indica lo spessore dei fogli ed è la caratteristica di cui si tiene meno conto quando si acquistano i quaderni scolastici. Le tipologie più diffuse sono:

100 grammi : si tratta di fogli spessi e resistenti, consigliati per la scuola primaria dove è previsto un maggior numero di cancellature che possono bucare le pagine del quaderno;

: si tratta di fogli spessi e resistenti, consigliati per la scuola primaria dove è previsto un maggior numero di cancellature che possono bucare le pagine del quaderno; 80 grammi: sono quaderni con fogli più leggeri, ottimi per gli alunni che hanno una maggiore manualità e sicurezza nello scrivere o disegnare.

Rigature dei quaderni: quale scegliere

Veniamo ora alla caratteristica più importante, ossia le rigature dei quaderni identificate con dei codici. Ad ogni sigla/codice è associata un tipo di rigatura da utilizzare in una classe specifica. Ecco quali sono:

rigatura A: è il quaderno usato in prima e seconda elementare , caratterizzato da ampie righe orizzontali aventi una diversa spaziatura ed una riga verticale rossa che rappresenta il margine della pagina;

è il quaderno usato in , caratterizzato da ampie righe orizzontali aventi una diversa spaziatura ed una riga verticale rossa che rappresenta il margine della pagina; rigatura B: usata in 3° elementare , è caratterizzata dalla riga verticale rossa ( margine ) e da righe orizzontali più strette per aiutare i bambini ad acquisire una maggior dimestichezza nella scrittura;

usata in , è caratterizzata dalla riga verticale rossa ( ) e da righe orizzontali più strette per aiutare i bambini ad acquisire una maggior dimestichezza nella scrittura; rigatura C: è presenteil margine rosso ai bordi della pagina (utile per una scrittura più ordinata) mentre ci sono righe orizzontali più larghe ed equidistanti. Questo quaderno è usato in 4° e 5° elementare ;

è presenteil margine rosso ai bordi della pagina (utile per una scrittura più ordinata) mentre ci sono righe orizzontali più larghe ed equidistanti. Questo quaderno è usato in ; rigatura 1R: usato nelle scuole secondarie (medie e superiori), questo quaderno è caratterizzato dall’assenza del margine (la linea rossa verticale) e dalle righe orizzontali tutte uguali.

Come scegliere i quaderni a quadretti per la scuola

Utilizzati soprattutto per svolgere i compiti di matematica, i quaderni a quadretti presentano un maggior numero di codici. Ciò non deve assolutamente scoraggiare i genitori in quanto la loro scelta è molto più semplice delle rigature sopra citate. Vediamo insieme tutti i tipi di quadretti usati nelle scuole:

10M o 10mm : questa rigatura dei quaderni scolastici è utilizzata soprattutto in prima elementare . Chiamato anche quaderno a quadrettoni, è caratterizzato da un quadretto molto grande (misura 1 cm per lato) e dall’ assenza dei margini ;

: questa rigatura dei quaderni scolastici è utilizzata soprattutto in . Chiamato anche quaderno a quadrettoni, è caratterizzato da un (misura 1 cm per lato) e dall’ ; 10F o 1F : sono i quaderni con rigatura 10mm con l’aggiunta del margine. Vengono usati in prima elementare ;

: sono i quaderni con rigatura 10mm con l’aggiunta del margine. Vengono usati in ; Q : quaderno con quadretti da 5 mm e linea rossa verticale che delinea il margine del foglio. È utilizzato nella maggior parte delle classi elementari , dalla seconda alla quinta ;

: quaderno con quadretti da 5 mm e linea rossa verticale che delinea il margine del foglio. È utilizzato nella maggior parte delle , ; 5M o 5mm : è la versione senza margini della rigatura Q, caratterizzato dai quadretti da 5mm e l’assenza della linea rossa verticale che delimita l’area di scrittura. Questa rigatura è usata nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) ma non si esclude che alcune insegnanti ne richiedano l’utilizzo anche in 4° o 5° elementare ;

: è la versione senza margini della rigatura Q, caratterizzato dai quadretti da 5mm e l’assenza della linea rossa verticale che delimita l’area di scrittura. Questa rigatura è usata nelle (medie e superiori) ma non si esclude che alcune insegnanti ne richiedano l’utilizzo anche in ; 4M o 4mm-7 : questa rigatura dei quaderni è formata da quadretti da 4 mm senza il margine che delimita il foglio. È usato nelle scuole medie e superiori ma non si esclude l’inserimento anche in 4° e 5° elementare ;

: questa rigatura dei quaderni è formata da quadretti da 4 mm senza il margine che delimita il foglio. È usato nelle ma non si esclude l’inserimento anche in ; 4F: è la rigatura 4 mm con l’aggiunta del margine.

Legenda rigature dei quaderni particolari

Nella legenda rigature dei quaderni non potevano mancare i codici particolari, le sigle dei quaderni a righe o quadretti utilizzati per indirizzi scolastici e/o materie specifiche. Ecco quali sono:

CO o rigatura commerciale: è usata nelle scuole superiori ed è formata da rettangoli equidistanti e senza margini;

è usata nelle scuole superiori ed è formata da rettangoli equidistanti e senza margini; 2C o rigatura commerciale a 2 colonne : è la rigatura CO con l’aggiunta dei margini utilizzato nelle scuole superiori dove si studia la partita doppia;

: è la rigatura CO con l’aggiunta dei margini utilizzato nelle scuole superiori dove si studia la partita doppia; IN: è la sigla per identificare il pentagramma, ossia l’album di musica usato in tutte le scuole.

Si ricorda che quelle qui riportate sono delle indicazioni generiche che possono variare a seconda delle direttive di ogni singola scuola. Per tale motivo si consiglia di chiedere alle maestre un elenco dettagliato del materiale scolastico necessario.