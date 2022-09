Come è stato ritrovato il corpo di Mattia Luconi

Il suo piccolo corpicino si è nascosto per 8 giorni: i resti terreni di Mattia Luconi sono stati rinvenuti quest’oggi alle 15:30, presso Passo Ripe di Trecastelli, in un area distante circa 13 km da Farneto, la località di Castelleone di Susa, dov’era scomparso.

Cos’è accaduto a Mattia Luconi nel giorno della sua scomparsa

Era la sera del 15 settembre, Mattia e la sua mamma sono stati travolti dal fiume in piena durante quella che a tutti noi è oggi nota come l’alluvione delle Marche. Erano in auto e in quel drammatico momento in cui un’onda di fango ha strappato il piccolo dall’abbraccio della sua mamma; Silvia Mereu stava disperatamente cercando di salvare suo figlio.

Mattia Luconi lascia questa terra a 8 anni e vola in cielo, ne resta il ricordo di un bambino speciale e amatissimo.

Come è stato rinvenuto il corpo di Mattia Luconi

Data la lunga permanenza nel fango e nei detriti, essendo avvenuto il riconoscimento sopratutto in forza degli indumenti che indossava, l’ufficialità del rinvenimento attende il crisma dell’esame del del Dna. Questa precisazione, per quanto tautologica, è doverosa. Sul corpo che con ogni probabilità è quello del bimbo una maglietta verde e gialla come quella che il piccolo indossava in quell’ultimo e tragico viaggio in auto con la mamma.

Le spoglie del bimbo sono state rinvenute a circa 200 metri dall’alveo del fiume Nevola, una donna ha avvisato il proprietario del terreno e questi ha allertato i Carabinieri. Tutti cercavano Mattia, ma nessuno avrebbe voluto ritrovarlo così.

Il papà, Tiziano Luconi, che ha tanto sperato, ha pronunciato le parole più dolorose: “Le speranze sono finite“. La mamma, invece, aveva già invocato un giaciglio su cui ricordare il suo bambino: “So che trovarlo in vita è impossibile ma almeno voglio una tomba su cui piangere”, aveva detto Silvia Mereu.

Un bacio al cielo che segua il volo di questo angelo e una preghiera per la sua mamma e il suo papà, vi chiediamo solo questo.