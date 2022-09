Mamma surrogata a 56 anni: Nancy Hauck incinta del nipote

In molti associano la maternità surrogata alla vendita del corpo di una donna, nello specifico si parla di “affittare” il proprio utero (gestazione per altri). Ciò avviene quando la futura gestante acconsente dietro compenso a portare in grembo un bambino per conto di una coppia. Eppure la maternità surrogata non è sempre sinonimo di compravendita, difatti può anche rappresentare un gesto d’amore e di solidarietà, in quel caso si parla di maternità surrogata altruistica. Come accaduto a Nancy Hauck diventata mamma surrogata a 56 anni dopo essersi offerta di portato a termine la gravidanza di sua nuora.

Nancy Hauck: nonna e mamma surrogata a 56 anni

Nata nel dicembre del 1965, Nancy è sposata con Jason (classe 1963) dal quale ha avuto 5 figli. Tra questi vi è Jeffrey “Jeff” Hauck (1989) che, insieme alla moglie Cambria (1992), l’ha resa nonna di 4 nipotini.

Nulla di eclatante verrebbe da dire, eppure i loro nomi hanno conquistato uno spazio su molti giornali e siti web internazionali. Il motivo? La scelta di Nancy di diventare una mamma surrogata a 56 anni e dare alla luce il quinto figlio di Jeff e Cambria.

“Non l’avevo pianificato – racconta la donna – ma non molto tempo dopo il parto traumatico di Cambria ho avuto la sensazione che avrei dovuto portare in grembo il loro bambino. Ho detto loro che ero disposta a farlo ma che pensavo sarei stata troppo vecchia”.

La decisione è stata dunque la conseguenza di quanto accaduto alla nuora, un evento imprevisto che ha avrebbe definitivamente impedito alla giovane coppia di costruire la famiglia numerosa che tanto desideravano.

Una lunga lotta contro l’infertilità

Jeff e Cambria hanno faticato non poco per riuscire a diventare genitori. Per diversi anni hanno combattuto contro l’infertilità prima di riuscire a concepire i loro bambini. La coppia si è sottoposta a cure, analisi, test medici e ripetuti controlli per diventare genitori di due coppie di gemelli, entrambe avute grazie alla fecondazione in vitro:

Vera e Ayva nate il 28 Ottobre 2018;

e nate il 28 Ottobre 2018; Diesel e Luka nati il 14 Settembre 2021.

“Hanno dovuto lottare contro l’infertilità. Avevano sette embrioni da provare con la fecondazione in vitro e hanno deciso che volevano usarli tutti” ha dichiarato Nancy.

Una scelta resa però impossibile dalle complicazioni sorte nel corso del secondo parto. Dopo aver dato alla luce i piccoli Diesel e Luka, Cambria ha avuto una forte emorragia che ha costretto i medici a procedere chirurgicamente. La neo mamma ha così subito un’isterectomia che ha definitivamente infranto il suo sogno di avere altri figli.

È stato allora che Nancy si è offerta di diventare la loro mamma surrogata a 56 anni.

Il percorso di Nancy per diventare mamma surrogata a 56 anni

“Alcuni mesi dopo ho improvvisamente avuto la sensazione che avrei dovuto propormi per farlo. L’ho detto a mio figlio e lui ha pianto ed è rimasto scioccato. Non l’avevo ancora detto a mio marito che in seguito è stato davvero di supporto. Nessuno di noi immaginava che sarebbe stato possibile a causa della mia età”.

Jeff e Cambria ne hanno parlato con il loro medico che ha sottoposto Nancy a dei controlli medici. Contro ogni pronostico, la donna è risultata idonea a patto che la procedura fosse stata eseguita prima che la stessa entrasse in menopausa.

“Ho lasciato la scelta a Jeff e Cambria – da raccontato Nancy – Avevano appena avuto i gemelli quindi sembrava prematuro avere un altro bambino. Tuttavia hanno deciso di provarci”.

La Hauck ha così iniziato il trattamento ormonale nel Gennaio 2022 per procedere all’impianto dell’embrione fecondato nel mese successivo. Poche settimane dopo, tra lo stupore generale, la donna ha scoperto di essere incinta.

La nascita di Hannah

Nonostante siano trascorsi 26 anni dalla sua ultima gestazione, Nancy ha definito questa gravidanza tranquilla e priva di complicazioni, salvo qualche nausea mattutina. La nascita della piccola Hannah, questo il nome scelto per la bambina, è prevista per il prossimo 5 Novembre. Genitori e nonni non vedono l’ora di abbracciare la loro quinta figlia/nipote.

“Tutto questo è stato un grande atto di fede – ha spiegato la mamma surrogata a 56 anni – È straordinario e una cosa bellissima da fare […] Non l’ho mai programmato, ma sono così felice di aver scelto di portare in grembo il bambino di mio figlio”.

