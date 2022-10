Che Carlo e Camilla si siano amati per lunghissimo tempo e, a loro modo, anche durante i rispettivi fidanzamenti e matrimoni è un fatto. Questo non vuole presupporre alcun giudizio, persino la Regina madre, The Queen, nell’ultimo periodo della sua vita lo ha riconosciuto, sino al punto da esprimere il suo assenso a che Camilla ottenesse il ruolo di Regina Consorte. La seconda moglie di Carlo III porta con sé il suo passato di cui fanno parte i due figli.

Chi sono i figli di Camilla Parker Bowles

L’attenzione mediatica sui due figli di Camilla Parker Bowles si è accesa da quando la moglie di Carlo III ha ufficialmente assunto il titolo di Regina Consorte. L’opinione pubblica inglese si è interrogata sul “ruolo pubblico” di Laura Lopez e Tom Parker Bowles, sin ora sfuggiti ad ogni coinvolgimento istituzionale con le teste coronate.

È altamente probabile che nulla cambierà da questo punto di vista, i figli di Camilla Parker Bowles non assolvono ad alcun compito nella famiglia Reale e nemmeno è in programma che ne abbiano qualcuno in futuro. Tuttavia Laura e Tom hanno un legame affettivo con Carlo e i suo figli, un rapporto lungo e duraturo che è ben più profondo di quello osservabile dall’esterno.

La famiglia allargata di Carlo e Camilla

I figli di Camilla Parker Bowles non erediteranno dalla Regina Consorte alcun titolo o beneficio legato al matrimonio della mamma con Re Carlo III. Il titolo che Camilla ha assunto, quello di Regina Consorte, dipende, infatti, esclusivamente dal matrimonio con Carlo ed è limitato a questo legame.

In altre parole Camilla siede sul trono accanto a suo marito ma non assume alcun ruolo all’interno della famiglia Reale. Il suo titolo di Regina (consorte) non va oltre un titolo di cortesia che è specchio solo della situazione de facto.

I figli di Camilla Parker Bowles erano presenti al funerale della regina Elisabetta e non solo

Qualcuno ha paragonato Laura Lopez e Tom Parker Bowles ai genitori di Kate Middleton, anche loro hanno preso parte ai mastodontici funerali di The Queen e anche loro siedono in un limbo in cui restano commons people pur vivendo un legame intimo con la famiglia reale.

Proprio al funerale della Regina i figli di Camilla Parker Bowles hanno preso posto tra gli ospiti, ma sono rimasti lontano dalla famiglia stretta e dalla loro stessa madre. Lo steso è avvenuto per nonno e nonna Middleton che sono rimasti lontani dalla figlia e dai nipotini, tutto nel rispetto di un cerimoniale di Corte che tiene conto di ruoli e titoli, posizioni e discendenza.

Carlo III è sempre stato presente nella vita dei figli della Regina Consorte, non tutti sanno che è il padrino di Tom, scelto per suggellare il legame di amicizia tra i Parker Bowles e le teste coronate. Tom stesso ha definito Carlo III il suo patrigno, un titolo pronunciato con affetto e con la semplicità di chi serenamente vive in una famiglia allargata.

Nemmeno è noto a tutti che il primo marito di Camilla, Andrew Parker Bowles, coltiva, tutt’ora, un rapporto di amicizia con la principessa Anna, sorella minore di Re Carlo III, con la quale ha vissuto una breve simpatia intorno agli anni Settanta, prima di fidanzarsi con Camilla e prima che Anna fosse a sua volta fidanzata. Intrecci amorosi figli del fatto che gli ambienti della monarchia vicini alla Corona sono ristretti e selezionati.

I figli di Camilla Parker Bowles hanno scelto di condurre vite lontane dagli interessi di Corte, anche pubblicamente hanno preferito la strada della riservatezza.

Chi sono Laura Lopez e Tom Parker Bowles

Tom, classe 1974, 47 anni, critico gastronomico di mestiere e giornalista specializzato in tema food; ha firmato sette libri di cucina e partecipato a trasmissioni televisive; è stato giudice di diversi reality e food show; nel 2010, grazie alla sua attività letteraria, ha vinto il premio Guild of Food Writers.

Tom è due volte papà: nel 2005, lo stesso anno delle nozze tra Carlo e Camilla, il primogenito della Regina Consorte ha coronato il suo sogno d’amore con la giornalista Sara Buys. I due erano già genitori di Freddy e Lola e stavano insieme da 13 anni, ma la loro relazione è terminata nel 2018. Il successivo 2019 è stato l’anno dell’amore per Tom, si è innamorato e legato alla giornalista Alice Procope, tuttavia la loro storia non ha avuto il lieto fine che tutti attendevano: Alice è venuta a mancare nel marzo del 2021 a soli 42 anni, è stata strappata a questa vita da un cancro scoperto solo sette mesi prima.

La morte della compagna è stato, e probabilmente è ancora, un lutto profondo per Tom Parker Bowles.

Laura sin dal 2006 usa il cognome acquisito col matrimonio, ovvero Lopez, è la secondogenita di Camilla, classe 1978, ha 44 anni. Di mestiere fa la gallerista d’arte, laureata in Storia dell’Arte e Marketing alla Oxford Brookes University, dopo aver maturato uno stage presso il museo Guggenheim di Venezia, ha assunto la guida e la proprietà di una galleria d’arte a Londra.

Nel 2006, come po’anzia accennato, è diventata la signora Lopez sposando Harry Lopes, ex modello di Calvin Klein e attuale ragioniere. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Eliza e i gemelli Gus e Louis. Camilla è, quindi, nonna di cinque nipoti.

I figli di Camilla Parker Bowles hanno sempre preso parte agli eventi più importanti della famiglia reale

Il ruolo di Camilla è stato per lungo tempo meno visibile ed esposto di adesso, tuttavia i suoi figli condividono con la mamma le scelte di vita e, laddove non arrivano gli occhi delle telecamere, hanno vissuto relazioni familiari e costruito legami in una grande, famosa e importante famiglia allargata.

A quanto pare oggi hanno buoni rapporti con Carlo, che di fatto è il loro patrigno, e con i fratellastri William e Harry e le loro rispettive mogli. Gli indizi di questi rapporti distesi sono sotto gli occhi di tutti, anche se non sempre sono stati evidenziati. Per esempio la figlia di Laura ha avuto un ruolo importante durante il matrimonio di William e Kate: era tra le baby-damigelle. Una tenerissima foto con “nonno Carlo e nonna Camilla” ne è dolce testimonianza.

Per quanto tempo Camilla è stata sposata con Parker Bowles

L’amore della vita di Carlo III è stata la Signora Parker Bowles dal 1973 al 1995, l’uomo a cui si era unita in matrimonio Camilla era il tenente Andrew Parker Bowles. Il matrimonio con Carlo è avvenuto, invece, nel 2005.

Dopo le nozze con l’attuale sovrano Camilla è diventata prima duchessa di Cornovaglia. Oggi è la Regina Consorte.

Tuttavia è certo che da Carlo non erediterà nessun titolo nobiliare né mai entrerà in quell’asse ereditario che orbita intorno al trono d’Inghilterra, lei non è erede di sangue di Elisabetta II, non vanta nessun diritto dinastico e non ha figli di letto con Carlo. I figli nati dal suo primo matrimonio, a loro volta, non erediteranno nulla dal patrigno Carlo III, nemmeno avranno alcun titolo nobiliare.